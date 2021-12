Aby ne, vždyť si syn litvínovské legendy Roberta Reichla splnil hokejový sen. Třiadvacetiletý mladík zažil v dresu Winnipegu Jets vítěznou premiéru proti St. Louis a jako třetí Čech v historii se vydal ve stopách otce. „Táta se to dozvěděl až ráno, když jsem vstal a zavolal jsem mu. Prvně si myslel, že si dělám srandu, ale samozřejmě byl šťastný a moc mi to přál, takže to bylo parádní,“ líčil Reichel junior pro litvínovský klubový web.

Při svém debutu naskočil ve čtvrté formaci, na ledě strávil čtyři a půl minuty. „Utkání to bylo skvělé. Zážitek neskutečný, plná hala a vítězství k tomu. Pocity jsou krásné,“ rozplýval se. „Každý malý kluk si jednou přeje hrát v NHL. Pro každého je to sen zahrát si v nejlepší lize na světě a mně se ten sen stal skutečností. Úsilí, které jsem vynaložil do toho okamžiku, se zúročilo a ta práce, kterou jsem do toho investoval, se vyplatila. Je to neskutečný.“

Nejlepší střelec extraligy makal rukama. Říčka tahal pneumatiky, skládal motorky

Reichel nebyl draftovaný a do Severní Ameriky se vydal z rodného Litvínova v roce 2017. Po roce stráveném v celku Red Deer Rebels v juniorské WHL je už čtvrtou sezoně v AHL v týmu Manitoba Moose. Start v NHL bere jako zadostiučinění.

„Je to neskutečné zadostiučinění. Něco, po čem jsem vždycky toužil a teď se to splnilo. Práce, čas, který jsem obětoval, a dostal jsem se až tam, kam jsem se dostal, to je neuvěřitelné. Tím, že jsem byl pořád spojován s tátou, srovnáván, že nikdy nebudu tak dobrý jako on,“ připomněl Reichel neustálé srovnávání se svým slavným otcem, který je trojnásobným mistrem světa a olympijským vítězem.

All smiles for his first lap in the show!!



Welcome to the @NHL Kristian Reichel ??#GoJetsGo | #STLvsWPG pic.twitter.com/cAzhNPnKuh — Winnipeg Jets (@NHLJets) December 19, 2021

„Tvrdilo se, že nejsem dobrý hokejista, že to mám jen kvůli jménu, tak je to pro mě taková satisfakce. Ověřil jsem si, že tvrdou prací a pílí se dá udělat všechno. Vypracovat se na takovou úroveň a splnit si tím sny. Mně se jeden splnil,“ prohlásil.

Debut mezi hvězdami NHL je pro něj další motivací. „Je to krásné zařadit se mezi naše legendy, které už v NHL hrály, a být vedle nich. Je to krásný pocit, ale tím to nekončí. Teď je přede mnou úkol se v týmu NHL udržet co nejdéle, takže pro mě žádná práce nekončí. Začíná další dřina, abych se tu dokázal udržet,“ měl jasno. „Je to obrovská motivace. Musím se zlepšovat každý den, abych se tu udržel, takže pro mě je to neskutečná motivace,“ dodal Reichel.