Fandit hokejovému Litvínovu začal jako capart a letos už jako chlap v nejlepších letech vstupuje s Vervou do své 51. fanouškovské sezony. Neskutečné číslo! Dvaašedesátiletý příznivec žlutočerných barev Luděk Jandík už více jak půl století kouká do kalendáře, kdy jeho oblíbený klub hraje.

„Uteklo to, ale letos už 51. sezona. Počítám si to,“ směje se fanda před startem hokejové extraligy, která pro jeho oblíbený mančaft startuje ve středu 18. září domácím duelem s Hradcem Králové (17.30). Příznivec chemiků je natěšený. Jeho přání? Udělat skvělou sezonu jako naposledy, kdy své jubileum na tribuně slavil dlouhým play off a nakonec čtvrtým místem.

„To bylo fakt super. Já viděl tu sezonu velmi dobře. Ze začátku jsme měli starost, jak to bude a zda budou oba Kašičkové (Ondřej a David Kašovi), ale vždycky záleží na rozjezdu. Teď bude také záležet na startu sezony. Já osobně si myslím, že to i letos bude dobré. Bylo by hezké, kdyby to bylo lepší, ale když to bude jako loni, tak to bude fajn,“ přeje si Luděk Jandík, kterého v litvínovském kotli nepřehlédnete pro jeho tradiční žlutý klobouček. Na venkovní výjezdy si pak obléká svůj raritní „sváteční“ dres. Trikot starý téměř 40 let.

„Ten je šitý ve Švýcarsku v Klotenu, je z roku 1985. Přivezený ze Švýcarska. Starám se o něj, ale to je dres jen na výjezdy, pak mám ještě jeden a ten je na domácí zápasy,“ vysvětluje Jandík, takový trošku Jaromír Jágr mezi hokejovými fanoušky. Kladenský idol jinak ve svých 52 letech rozehraje letos svou 37. profesionální sezonu. Ale zpět do Litvínova. Jak se Jandíkovi tým před startem elitní ligy líbí? Prošel změnami.

„S týmem jsem spokojený. Zůstal Ondra Kaše, posílilo se vzadu, oba brankáře máme výborné, já strach nemám,“ vidí vše v příjemných barvách fanda, který před devíti lety křepčil i u historického titulu Litvínova. Pak po hubeném období si užil právě zmíněnou povedenou poslední sezonu. Ale pozor! Jandík zahořel ještě pro jeden sport a to mosteckou ženskou házenou, kde ostatně toto povídání vznikalo.

„Holkám fandím od doby, kdy postoupily do nejvyšší soutěže (rok 2010). V Mostě je to jediná liga a když se na holky podíváme, tak je to ještě takový bonus,“ chechtá se Luděk Jandík, jehož šatník tak obsahuje i černooranžový dres mosteckých Andělů.