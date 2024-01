V pěti dnech druhé Podkrušnohorské derby a podruhé se v něm radovali hokejisté Karlových Varů. Energetici nejprve ve středu v Litvínově slavili jasně 6:1, v neděli na domácím ledě Vervu složili 2:1 v prodloužení.

HC Energie Karlovy Vary – HC VERVA Litvínov 2:1 po pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

„Nebylo to dobré. Přijeli jsme sem s nějakým cílem, bohužel jsme nedělali to, co jsme si řekli. Nenaplnili jsme tak to, s čím jsme přijeli," řekl litvínovský Nicolas Hlava, který nahrával na jediný gól Vervy Liamu Kirkovi.

V základní hrací době padly všechny góly v první třetině. Skóre zápasu otevřel po sedmi minutách hry domácí Kružík. V samém závěru prvního dějství ovšem srovnal litvínovský Kirk. Poté dvě třetiny 4 861 diváků branku nevidělo. Rozhodlo až prodloužení, kdy se ve třetí minutě prosadil Koffer a zajistil Varům druhý bod a sobě druhý kanadský bod v zápase za gól a asistenci.

„Neměli jsme dobrý start. Celá první třetina byla z našeho pohledu ospalá. Pak jsme si něco řekli, snažili jsme se hráčům srovnat hlavy, aby začali jezdit a hýbat se. Myslím si, že se to potom trochu zvedlo. Snažili jsme se tu hru vyrovnat. Bohužel se nám to pak už nepovedlo překlopit do vítězství. Celkově to byl urputný zápas, kde nebylo tolik šancí,“ viděl hostující kouč David Kočí.

„Jsme velice mile překvapeni, jaký týmový výkon a soudržnost hráči předvedli. Doplnili nás kluci ze Sokolova. Podle mě bychom v týmu nenašli hráče, který by na ledě nenechal všechno, co v něm je. Jsme šťastni za to, jak se to povedlo, že jsme získali bonusový bod v prodloužení. První třetina šla za námi, druhá zase za soupeřem. Třetí pak byla vyrovnaná,“ přidal svůj pohled karlovarský Václav Eismann.

Litvínov si i s jednobodovým ziskem udržel čtvrté místo v tabulce hokejové extraligy. V pátek doma hostí České Budějovice.