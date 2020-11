V předchozím utkání zažili oba soupeři rozdílné pocity. Zatímco Litvínov přetlačil Zlín 1:0, když se o jediný gól zápasu postaral před polovinou duelu veterán Viktor Hübl, Liberec na svém ledě podlehl Vítkovicím 0:3.

FAVORITEM JSOU BÍLÍ TYGŘI

Zajímavostí bylo, že Bílé Tygry potopili bývalí liberečtí hokejisté. Lukáš Krenželok zkraje třetí třetiny zaznamenal vítězný gól, Dominik Lakatoš pečetil tři body pro Vítkovice střelou do prázdné liberecké branky.

V tabulce je ale mezi Libercem a Litvínovem výrazný rozdíl. Bílí Tygři jsou pátí s osmnácti body, Vervě pak patří jedenácté místo se sedmi body. Těsná výhra nad Berany může Litvínov povzbudit a nakopnout k lepším výkonům a výsledkům.

„Pro nás je každé vítězství důležité. Věděli jsme o tom, že proti Zlínu to bude o maličkostech a speciálních týmech. Na konci zápasu jsme zvládli tři oslabení. Pro nás je důležité, že jsem to na konci ubojovali a každý k tomu přispěl,“ pochvaloval si slovenský trenér Vladimír Országh po utkání. Jeho svěřenci zabodovali na stadionu Ivana Hlinky po pěti domácích porážkách v řadě!

ORSZÁGH CHCE ZLEPŠIT PŘESILOVÉ HRY

„Měli jsme daleko lepší pohyb, hráče jsme víc dostupovali. Pomáhali jsme si, byli jsme blíž u sebe, a když bylo potřeba, tak jsme hru roztáhli. Na nějaké věci jsme se podívali na videu. Všichni odehráli velmi solidní zápas,“ hodnotil Országh v rozhovoru pro klubový web.

„Podstatné je, že jsme neměli výpadky. V předchozích utkáních jsme část zápasu hráli dobře, a pak přišel nějaký výpadek, který nám způsobil problémy. Tentokrát jsme se vždycky dokázali vrátit zpět na cestu, kterou jsme chtěli jít.“

Litvínov stále trápí hlavně přesilové hry, jejich využití se pohybuje kolem čtyř procent. V početní výhodě se Severočechům zatím podařilo skórovat jen jednou. To by rádi v dnešním derby pod Ještědem zlepšili.

„Musíme najít cestu, jak se zlepšit. Kdybychom si v přesilovkách pomáhali, tak by možná bylo rozhodnuto dříve. Máme na čem pracovat, musíme víc chodit do brány,“ dodal Országh.

TAKÉ AUGUSTA VIDĚL NEDOSTATKY

Liberec měl po nezdaru s Vítkovicemi o čem přemýšlet. „Myslím si, že utkání rozhodla druhá třetina, v které jsme neproměnili spoustu šancí. Na začátku třetí dvacetiminutovky dali hosté rychlý gól a poté to perfektně odbránili. Měli jsme velké problémy se prosazovat, hlavně v předbrankovém prostoru. I proto jsme nevyužili naše příležitosti a proto jsme prohráli,“ zhodnotil střetnutí s Vítkovicemi hlavní trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

„Když se člověk podívá na výsledek, svítí tam nula, takže tomu rozhodně chyběl gól. Byli jsme k němu blízko, ale postrádali jsme důraz v zakončení. Troufnu si říct, že jsme někdy ani neměli dostatek štěstí a nic se do brány neodrazilo. Není ale prostor na vymlouvání, šance musíme proměňovat,“ je si vědom liberecký útočník Michal Bulíř, který potvrdil, že zlomovým momentem byla nevyužitá přesilovka pět na tři. „To určitě. Trvala asi dvě minuty a tým jako my ji prostě musí využít. Ne nadarmo se říká, že s nevyužitou přesilovkou nelze vyhrát. Teď se to potvrdilo, byla to jen a jen naše chyba,“ nehledal výmluvy Bulíř, který měl sám několik možností, kterak odčarovat kouzlo brankáře Daniela Dolejše.

BULÍŘ: MĚL JSEM SPOUSTU ŠANCÍ

„Myslím si, že jsem měl šancí skoro na dva nebo tři zápasy, ale bohužel tam nic nespadlo. Musím udělat ještě něco navíc, abych to překonal, jinak se výsledek zápasu těžko změní,“ pokrčil rameny Bulíř.

Stihli jste si něco říct s bývalým Tygrem Lukášem Krenželokem? „Po prohraném zápase úplně nemyslíme na to, abychom si s někým povídali, a obzvlášť, pokud je ta porážka čerstvá. Mluvit jsme s ním bohužel nestihli,“ přiznal Bulíř. „Musíme hlavně zapracovat na tom, co nám nejde. Potřebujeme konečně nějakou vítěznou sérii, která nás zase nakopne,“ přiznal Bulíř jednu ze slabin Liberce v letošní sezoně, kdy Tygři nedokázali zaznamenat delší sérii vyhraných zápasů za sebou.

POMĚŘILI SE UŽ V LÉTĚ, V POHÁRU

Liberec se s Litvínovem v tomto ročníku nestřetne poprvé. Už v letním poháru Generali Česká Cup spolu oba soupeři svedli dva zápasy. Ten první vyhrál Litvínov v Liberci 1:0, odvetu zvládli lépe Tygři po výhře 4:3 po samostatných nájezdech.

Duel Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov je na programu v pátek 20. listopadu od 18 hodin. Hraje se bez diváků.