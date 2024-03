Hokejisté Litvínova rozehrají v neděli 31. března semifinálovou sérii extraligového play-off. První zápas se hraje od 17 hodin na ledě Pardubic, vítěze základní části a horkého favorita na mistrovský titul.

Fanoušci na hokeji Litvínov - Brno | Foto: Deník/František Bílek

Severočeši v předkole vyřídili 3:0 Plzeň, ve čtvrtfinále pak zaskočili brněnskou Kometu. Ačkoliv ztratili dva zápasy doma, celou sérii ovládli 4:2 a po dlouhé době jsou mezi posledními čtyřmi celky celé extraligy.

Deník se zeptal na názor ostatních týmů na severu Čech, které působí ve druhé a třetí nejvyšší soutěži. Co na postup Litvínova říkají?

Jan Fišera, předseda HC Stadion Litoměřice:

Určitě je dobře, že Litvínov jako klub z našeho regionu došel takhle daleko. Věřím, že Pardubice v semifinále potrápí. A zda se pojedu na nějaký zápas podívat? Hodně bude záležet i na tom, jak dopadne naše série se Zlínem, zda budeme mít čas věnovat se už i cizímu hokeji, nebo budeme ještě časově zaneprázdnění (úsměv).

Litoměřice nakonec v semifinále podlehly Zlínu 3:4 na zápasy a sezóna pro ně skončila – poznámka autora.

Lukáš Bednařík, šéf klubu Mostečtí Lvi:

Samozřejmě sleduji, jak se letos Litvínovu daří. Hodně udělal příchod bratrů Kašových, u kterých hokej vypadají jako jednoduchá hra. Neskutečně litvínovský tým zvedli, ostatní jdou za nimi a gólově se přidávají. Play off sedlo Kirkovi, Koblasovi. V sérii s Kometou podržel Litvínov i brankář, což je v takových fázích sezony důležité. Jsem zvědavý, kam to letos dotáhnout.

Viktor Hübl, útočník Piráti Chomutov, skaut HC Verva Litvínov:

Je to skvělé, že Litvínov dokázal po letech opět nějaký úspěch a lidé si to tady zaslouží. Čekali dlouho, devět let od posledního titulu, a cítím z nich, že je po hokeji zase hlad. Já jsem v Litvínově v kontaktu pořád a vidím, jak se kluci posouvají, jak makají. Už před sezonou jsem měl lehké tušení, že by to mohlo letos někam dojít a ono se to povedlo. Předkolem kluci prolétli a série s Brnem byla specifická, ale ve správný čas ji kluci dokázali zlomit na svou stranu. V další části play off už je vlastně jedno na koho narazíte, tam už jsou soupeři opravdu kvalitní a zase se musíte vyšponovat k parádním výkonům.

Mikael Agateljan, majitel HC Slovan Ústí nad Labem:

Pro region je to samozřejmě dobře, věřím, že bude o hokej na severu Čech ještě větší zájem. Na zápasy do Litvínova jsem jezdil, teď sám nevím, zda bude čas, abych se podíval na nějaké semifinále. Ještě bych nechtěl zapomenout na Litoměřice, jejich účast v semifinále první ligy je také parádním úspěchem.

Jan Havlíček, manažer HC Děčín:

Postup Litvínova je určitě dobře pro celý region a samozřejmě hokej v regionu. Semifinále nehrál dlouhou dobu, v průběhu sezony měl poměrně vyrovnané výkony. Pardubice jsou velkým favoritem, věřím, že je Litvínov může potrápit. Doufám, že to bude série, kde bude parádní atmosféra a bude se hrát dobrý hokej.