Po třech vydřených výhrách v řadě přišel tvrdý direkt. Zatímco během vítězné sérii inkasovali hokejisté Litvínova jen dva góly, na ledě Vítkovic slízli debakl 2:6.

Utkání 27. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Litvínov, 13. prosince 2020 v Ostravě. (zleva) Patrik Zdráhal z Litvínova, Uvis Janis Balinskis z Litvínova a Marek Kalus z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Kouč Vervy Vladimír Országh se na nic nevymlouval, jeho tým zápas prostě nezvládl. „Není moc co hodnotit. Soupeř vyhrál absolutně zaslouženě. My jsme zaostávali absolutně ve všem, co se týká nasazení, bruslení a důrazu před oběma brankami, nemluvě o speciálních týmech. Absolutně zasloužené vítězství domácího týmu,“ řekl lakonicky Országh.