"Je obrovská škoda, že jsme v poslední třetině přišli o výhru a Pardubice vyrovnaly. Naše přesilovka, ve které jsme inkasovali, to si snad neumím ani vysvětlit. To už jsme asi byli u vánočního stromečku. Škoda, ale nakonec dva body dobré," hodnotil domácí obránce Tomáš Pavelka, který urval tři kanadské body za gól a dvě asistence.

"Ve třetí třetině jsme do toho šlápli, věděli jsme, že už nemáme co ztratit a chtěli jsme zabrat pořádně. Nakonec se to paradoxně povedlo v našem obslabení a ještě nás to nabudilo ke srovnání. V samém závěru jsme ještě měli šanci dát vítěznou trefu, ale to už bychom asi chtěli moc."

HC VERVA LITVÍNOV – HC DYNAMO PARDUBICE 4:3sn (0:0, 2:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Kašpar (Mahbod, T. Pavelka), 40. T. Pavelka (Petružálek, F. Lukeš), 42. Jarůšek (T. Pavelka), rozhodující nájezd Kašpar – 22. M. Beran (Mikuš, Poulíček), 58. Poulíček, 59. Mandát (Mikuš, J. Zdráhal). Rozhodčí: Hejduk, Svoboda – Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 6 011 (vyprodáno).

HC VERVA Litvínov: Honzík – Jánošík, Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Kubát, L. Doudera – Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Kašpar, J. Mikúš, Hedberg – Jurčík, Helt, Trávníček. Trenéři: Kýhos, Skuhrovec a Kotrla.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – J. Kolář, T. Voráček, Eklund, Nedbal, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Kusý, Mandát, Tybor – Harju, R. Vlach, D. Kindl – M. Beran, Poulíček, Látal – Voženílek, Matýs, Machač. Trenéři: Razým, Mikeska a Čáslava.

Fanoušek „Kozel“ má dvě stě domácích zápasů v extralize v řadě

Dva dny před Štědrým dnem dosáhl další zajímavé mety věrný litvínovský fanoušek Vratislav Bílek alias Kozel. Duel s Pardubicemi byl totiž jeho dvoustým domácím duelem v řadě v nejvyšší soutěži.