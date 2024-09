Písařík v rozhovoru mluví o své extraligové minulosti v Litvínově, angažmá v zahraničí nebo ambicích do dalších hokejových let. „V Děčíně jsem zatím spokojený, máme skvělou partu. Věřím, že se dostaneme do play-off,“ pravil majitel 66 extraligových startů.

Pavle, z prvních dvou zápasů máte pět bodů. Dá se to hodnotit jako dobrý vstup do sezony?

Já si myslím, že ano. Oba zápasy jsme vyhráli, letos se bude hodit opravdu každý bod. S Pískem to bylo vyrovnané utkání, v brance nás ale podržel Láva (Lukáš Lavinger – pozn. autora). V sobotu to ve Slaném proti Řisutům to není nikdy jednoduché. Mohli jsme mít zase tři body, ale i ty dva jsou super.

V přípravě se vám přitom výsledkově vůbec nedařilo. Nebál jste se, že by se to mohlo přenést i do druholigové sezony?

Obavy jsem určitě neměl. Něco jsme si k těm přípravným zápasům řekli. Šlo hlavně o předvedenou hru, kterou po nás chtějí trenéři. Často jsme ani nehráli v plné sestavě.

Vy jste přišel do Děčína letos z Mostu. Jak vše probíhalo?

Vlastně to bylo jednoduché. Když už bylo jasné, že v Mostě končím, kontaktoval mě pan Havlíček, manažer Děčína. Oslovil mě a zeptal, zda bych nechtěl do Děčína. Pak jsme si prostě plácli.

Jak se vám pracuje s trenérem Michalem Trávníčkem?

Myslím si, že všechno je v pohodě. Má výhodu v tomu, že tady zná plno kluků, jelikož s nimi tady nedávno hrál. Postupně si zvykáme na jeho styl, postupně to přenášíme na led.

S čím jste vlastně do Děčína přišel? Za mě je to role kanonýra a také role hráče, který bude předávat zkušenosti těm mladším.

Nemyslím si, že bych tady měl předávat zkušenosti. V tom si poradí trenéři. Navíc jsou tady kluci, co to v Děčíně táhnou delší dobu. A to střílení branek? Je tady více zkušených hráčů, na kterých by to mělo stát. Hlavní je, abychom hráli hokej, který se bude líbit a vyhrávali.

Kde byste rád viděl svůj nový tým na konci sezony?

Minulá sezona se Děčínu hodně povedla. Chtěli bychom na to navázat, hlavní je dostat je do play-off.

Vy jste v Litvínově ochutnal extraligu, pak jste ale zmizel na pár let co ciziny, je to tak?

Ano. Hrál jsem ve Francii a pak tři roky v Německu. Určitě mi to dalo něco do života. Člověk se osamostatní a naučí se něco z jiných kultur. Nejvíce vzpomínám na německé angažmá.

Po návratu jste šel hrát druhou ligu do Mostu. Nebyl to pro vás velký skok?

Myslím si, že nebyl. Po mém návratu do té sezony promluvil covid. Je to samozřejmě náročnější v tom ohledu, že člověk chodí do práce. Jako profík jsem měl čas jenom na hokej. Na druhou stranu se to dá časově skloubit.

Takže byste neměl problém v práci, když byste si musel kvůli hokeji vzít volno?

Tady je to úplně v pohodě, žádný problém. Pracuji v kanceláři, prostě administrativa.

Je vám 30 let, máte ještě nějaké větší hokejové ambice?

Uvidíme, co bude po sezoně. Teď je těžké předjímat, co bude. Ale máte pravdu, je mu už 30 let, mám rodinu a ta je pro mě důležitá. Právě proto jsem se vracel z ciziny, jelikož jsem chtěl být už doma.