Parádní drama přineslo 28. kolo hokejové extraligy v zápase domácího Litvínova a Plzně. Hosté dlouho drželi těsný náskok 2:1, ale v samém závěru, při vyloučení Vervy i Plzně, se osm vteřin před poslední sirénou prosadil litvínovský Ondřej Kaše a vystřelil remízu 2:2.

Netradiční kalendář sportovců v Ústeckém kraji. | Video: Deník

V následném prodloužení se nerozhodlo a tak přišel na řadu penaltový rozstřel. Tam se nakonec štěstí přiklonilo na stranu Západočechů a vybojovali si dva body po nájezdech 3:2. Hrdinou hostujícího týmu byl Matýs, který se jednou prosadil gólově ze hry a rozhodl také samostatné nájezdy.

Petrásek odchází z Děčína k Pirátům. Kdo přichází místo něj z Chomutova?

"V první třetině se Litvínov v domácím prostředí ukázal jako silný soupeř. Měli tam tlak, měli šance, ale my jsme také něco měli, takže bych to bral jako vyrovnanou třetinu. V poslední třetině jsme měli obrovské šance na to uskočit na 3:1, což se nám bohužel nepovedlo. Hraje se šedesát minut a soupeř to bohužel potrestal. V penaltách jsme pak byli šťasnější," hodnotil plzeňský trenér Petr Kořínek.

"Budu stručný, ten bod je dnes pro nás velmi cenný. V defenzivní činnosti jsme dnes nebyli dobří, soupeř byl silnější. Overtime a nájezdy, to jsou disciplíny, kde se to může přetočit na jakoukoliv stranu. V tom byla ovšem Plzeň šťastnější," řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

HC VERVA LITVÍNOV – HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 po samostatných nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 28. O. Kaše, 60. Abdul (Kirk, Baránek) – 34. Matýs (Indrák), 40. Houdek (Pour), rozh. náj. Matýs. Rozhodčí: R. Hradil, R. Mrkva – J. Svoboda, D. Hynek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 36:43. Diváci: 4 073.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Zeman, Baránek, Demel, Czuczman, Baláž, Zile, Šalda – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Koblasa, Urban, Kudrna – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek a Kočí.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Zámorský, Malák, Dujsík, Laakso, Kvasnička, Piskáček, Houdek – Rekonen, Lev, Pour – Matýs, Indrák, Söderlund – Straka, Jansa, Schleiss – Hrabík, Holešinský. Trenéři: Kořínek a Bombic.