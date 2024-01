Středeční výpadek v Podkrušnohorském derby s Vary je zapomenut! Litvínov v pátek na domácím ledě přetlačil nepříjemný Třinec 5:2, když zápas musel otáčet.

Litvínov doma hrál proti Třinci. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Oceláři vedli po první třetině 1:0, ale pak přišlo srovnání a obrat, kterému pomohla třígólová druhá třetina Vervy. Ještě dvě branky pak přidali chemici v závěrečném dějství. Výhru vystřelili bratři Kašové, Kirk, Abdul a v posledních vteřinách do prázdné klece Hlava.

„Jsme rádi, že jsme se dokázali na zápas nastavit mnohem lépe než minule. Od začátku utkání jsme pracovali, zápas se vyvíjel ve vlnách. Chvíli byl lepší soupeř, chvíli my. Byl to slušný zápas nahoru-dolů a my dokázali potrestat chyby soupeře, tím jsme překlopili zápas na svou stranu," usmíval se litvínovský kouč David Kočí.

Zdroj: Deník

„Měli jsme až příliš mnoho zbytečných ztrát a ne jen v obranném, ale i ve středním pásmu. Za tyhle ztráty nás domácí trestali. Pro diváka to asi nebyl špatný zápas, ale já jsem z našeho výkonu poměrně dost zklamán. Domácím gratuluji," hodnotil třinecký Zdeněk Moták.

Litvínov - Třinec 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Kirk (Urban, Abdul), 38. D. Kaše (O. Kaše, Hlava), 40. O. Kaše (D. Kaše, Hlava), 46. Abdul (Urban), 60. Hlava (Koblasa, Zile) - 13. Hrehorčák, 23. Smith (Hrehorčák, Holinka). Rozhodčí: Vrba, Květoň - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4 524.

Litvínov: M. Tomek - D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda - Koblasa, Jícha, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Urban - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - A. Nestrašil, P. Vrána, Pánik - Kurovský, Holinka, Hrehorčák - Haas, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

