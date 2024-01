Legendární hračka všech hokejových fanoušků Stiga hokej byla hlavním tématem lidového turnaje v mostecké restauraci Severka. Tady si to hokejoví nadšenci rozdali ve zmíněném táhlovém hokeji.

Turnaj v táhlovém hokeji Stiga, který se konal v mostecké Severce. | Foto: Zdeněk Kovařík

„Celkem se proti sobě postavilo deset hráčů, kteří bojovali o poháry, víno a diplom. Turnaj nakonec dospěl do finálových zápasů. Třetí místo si odnesl Ivo Popadinec starší, druhé patřilo Ivovi Popadincovi mladšímu a cenné zlato bral Ladislav Hegedus. Turnaj jsme nepořádali naposledy, protože dle ohlasů se organizace i průběh turnaje povedl na jedničku. Samozřejmě jsme za to rádi a již teď začínáme připravovat turnaj další. Vedení restaurace Severka, je velmi vstřícné a za to jim patří velké díky,“ hodnotil jeden z pořadatelů turnaje Tomáš Urban.

Zřepkovatěl! Nejtrestanější fotbalista podzimu: Tahám za brzdu a plním kasu

Celkové umístění:

1. místo: Ladislav Hegedus

2. místo: Ivo Popadinec ml.

3. místo: Ivo Popadinec st.

4. místo: Pavel Hošek

5. místo: Tomáš Urban

6. místo: Tomáš Kellner

7. místo: Dominik Morawetz

8. místo: Martin Hošek

9. místo: Dominik Laczko

10. místo: Aleš