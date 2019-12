Pocta legendám. Do Síně slávy budou uvedeni Severočeši Hejduk a Šlégr

Severočeské hokejové legendy Milan Hejduk a Jiří Šlégr budou přijati do české Síně slávy. Olympijští vítězové z Nagana se dočkají pocty ve čtvrtek 12. prosince v kamenné Síni slávy v Praze. Poté se přesunou do Plzně, kde budou slavnostně představeni během úvodního utkání hokejistů na turnaje Channel One Cup proti Finsku.

Generální ředitel HC Verva Litvínov Jiří Šlégr. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš