Denisi, první gól v extralize a v derby s Vary. Jaké jsou pocity? Konečně, je to tak (úsměv). Už to byla dlouhá doba, teď jsem začal třetí sezonu v Litvínově. Byl to snad šedesátý zápas, kdy jsem nedal gól. Nemám to úplně spočítané, ale tak nějak to bude.

Byl jste snad 69 zápasů bez trefy.

Dokonce je to ještě více (úsměv). Já určitě tady nejsem od dávání gólů, jsem tady, abych jim zabraňoval a dobře rozehrál. Ale určitě rád dávám góly, kdo by nedával (úsměv). Konečně to tam spadlo, tak jsem za to hodně rád. Už jsem na to i myslel a říkal si: Všichni kluci tady už první góly mají, tak už by mi to mohlo padnout a konečně padlo.

Vy jste chomutovský odchovanec. Jaké to je hrát za Litvínov?

Ze začátku to bylo trošku divné, jelikož vždy byly derby Litvínov – Chomutov, Chomutov – Litvínov a můj první zápas v extralize byl za Chomutov proti Litvínovu (úsměv). Ale už jsem tady v Litvínově třetí sezonu, takže už se dá říct, že jsem tady doma.

Po trenérské rošádě dostáváte na ledě hodně prostoru, že?Jsem za to určitě rád. Pracuji na sobě každý den, čekal jsem na takovou šanci, dostal jsem jí a snažím se dělat, co můžu. Nezáleží v jaké formaci hraji, ale cítím důvěru od trenérů a snažím se udělat na ledě maximum, aby byli trenéři i fanoušci spokojení. Když se vyhrává, tak je to super.

Určitě se cítíte dobře, výkony vypadají spolehlivě, což je u obránce vždy důležité, že?

Ano, cítím se dobře. Teď jak jsme vyhráli pár zápasů po sobě, bodovali jsme, tak je to hned lepší. Já osobně se cítím výborně.

Co trenéři změnili, že se vám najednou takhle daří? Máte za sebou pět zápasů a ve všech jste bodovali.

Nezměnilo se toho tolik, nebyla to změna obrovského systému. Změnili jsme ale trošku napadání, chodíme do toho trošku aktivněji. Byl to pro nás spíše nový vítr do kabiny a vypadá to zatím velice dobře. Nechci to zakřiknout a doufám, že budeme pokračovat v takových výsledcích.

Obránce Litvínova Denis Zeman.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Roste vám i sebevědomí s výsledky? Že si více dovolíte?

Já to úplně takto nemám, protože už nějaký rok spolupracuji s mentálním koučem Jirkou Vykoukalem a pracujeme právě na tomhle, aby to bylo čím dál tím lepší. Myslím si, že se mi to celkem daří. Nemyslím si, že je to jen o výkonech, každý hráč to má trochu jinak. Já si věřím v každé situaci, vím, co mám hrát, vím, že mám hrát jednoduše, vím, že nemám ztrácet puky a dělám to tak.

Jiřího Vykoukala už minule zmiňoval váš spoluhráč Jindřich Abdul. To měl asi hodně hovorů z Litvínova…Bylo to náročnější období. Když se s tím člověk setká poprvé, tak je to trochu těžké, ale já už s ním nějakou dobu spolupracuji, tak to byly jen nějaké dodatky a myslím si, že jsem nějaký větší problém neměl.

Jak vás napadlo vyhledat mentálního kouče?

Fyzicky i mentálně je to strašně velký rozdíl. Všichni zvedají činky v posilovně, ale tuhle stránku moc lidí nezná a minulý rok, co jsem tady moc nehrál a šel jsem do Sokolova, tak jsem potřeboval trošku pomoci v těchto věcech a Jirka Vykoukal se mi naskytl a jsem nadmíru spokojený, odvádí super práci. Jsem za spolupráci moc rád.

Jaké jsou vůbec vaše osobní ambice?

Odevzdat pro tým maximum, střídání od střídání. Co mi dají trenéři za ice time, to mi dají. Budu dělat pro to maximum. Jsem tady hlavně od toho, abych pomohl brankáři neinkasovat, ubránil oslabení, uvidíme časem, co se ze mě vyvine (úsměv).