„Obratu a bojovnosti si moc cením, za to klukům děkuju, dřeli jako v Liberci, ale řada věcí mě pořád zaráží,” řekl Růžička. „Hráči by si měli víc věřit,” nadechl se a pak pokračoval výčtem svých připomínek. „Měli jsme hodně šancí, ale jsme hrozně neproduktivní. Mohli jsme vést tři, nebo čtyři jedna po první třetině. My jsme sami před bránou, kolikrát ji ani netrefíme,” zakroutil hlavou.

„Pak mi vadí, že pořád prohazujeme puky, nahazujeme, místo abychom si ho dali do hokejiky. To se mi vůbec nelíbí. A v obranném pásmu lítáme všichni všude a nikdo nikde. Nebýt našeho vynikajícího brankáře, tak kdo ví, jak by to jinak vypadalo.”

Proč se Litvínovští nepouštějí do kombinace, která tomuto severočeskému klubu byla vždy vlastní? Proč hrají spíš jednoduchý „zámořský” styl? „To je náš hokej, takhle to hrajeme, já to nechápu. Stojí to hodně sil, kvůli tomu zápas často nezvládáme. Proč si to nedáme do hokejky? Pak když to udělají, tak se z toho dostane do šance. Na tom musíme pracovat.”

Hráčská i trenérská legenda českého hokeje přiznává, že po výplachu od Pardubic byla v kabině bouřka. „Když prohráváme, tak jsem dost ošklivý v kabině. Pořád na tréninkách pracujete, ale pak přijde zápas, ten je něco jiného. Tréninky dobrý, kluci makají, ale k čemu nám to je, když makáme na tréninku a pak předvádíme to, co s Pardubicemi. Důležité je, že si to hráči uvědomili, že přišla změna,” uzavřel sdílný litvínovský kouč.