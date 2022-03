Je to přesně deset let, kdy v dubnu 2012 Piráti vybojovali nad Mladou Boleslaví v baráži postup do extraligy. Rvali se v sedmi zápasech a v tom posledním Středočechy udolali na jejich ledě 4:2. A teď je to tady zase! Piráti sice nebojují o extraligu, ale o druhou ligu, nicméně bláznovství způsobili podobné. V historii chomutovského klubu půjde o devátou kvalifikaci.