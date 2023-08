Kdejaká rocková hvězda by Davidu Pastrňákovi takový zájem záviděla. Česká hokejová superstar způsobila v sobotu v Litvínově doslova šílenství. Fronta na Pastrňákův podpis se táhla kolem obvodu fotbalového hřiště (viz. video) , které sousedí s místním zimním stadionem. Fanoušci přišli oblečení v bostonských dresech s Pastovo číslem 88. Ti nejšťastnější v parné sobotě získali podpis.

Takový byl zájem o hokejové podpisy při exhibici v Litvínově. Fronta se poté ještě zvětšila. | Video: Deník/Václav Veverka

„Byla to super zábava. Chci poděkovat fanouškům na zimním stadionu v Litvínově za to jakou udělali atmosféru, povedlo se to, skvělé. Pro mě je paráda si zahrát v Česku. Jen škoda, že jsme to nedotáhli na konci, ale jak říkám, užil jsem si to a jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát,“ vyprávěl na konci zápasu novinářům David Pastrňák, který nastoupil za Tým Legend, který nakonec mohutně dotahoval, ale nakonec se musel litvínovskému výběru sklonit 8:9. V televizi to sledovala i jeho malá dcerka. „Jak holky zjistily, že to bude v televizi, tak s manželkou koukali.“

V Pastrňákově celku odchytal dvě třetiny bývalý nejlepší brankář světa a legenda londýnské Chelsea Petr Čech. Ten se amatérsky gólmanskému řemeslu věnuje.

Fanoušci bostonské 88 v hledišti Zimního stadionu Ivana Hlinky.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Byl skvělý, jen ve třetí třetině jsme trošku zaspali a nechali ho tam chudáka lehce vykoupat. Klobouk dolů ale před ním. Po fotbalové kariéře, neskutečné kariéře, a on se takhle obul do hokeje a ještě do gólmanské výstroje, což není žádná sranda. Já jsem s ním i byl na ledě a paráda, jak se to všechno naučil,“ vysekl Čechovi poklonu Pastrňák, který v Litvínově ochutnal i vyhlášené klobásy. „Tu jsem si dát musel, skvělá byla,“ chechtal se dobře naložený hokejista. Jaký další program ho v létě čeká?

„Za chvíli poletím do Švédska, kde bude pokračovat moje příprava na sezonu v NHL a v polovičce září poletím zřejmě do Ameriky,“ nastínil. V celku bostonských Medvědů se už ale nepotká s parťákem Davidem Krejčím, který kariéru v NHL uzavřel. Stejně tak s hvězdným Patricem Bergeronem.

„Skončily bostonské legendy, byly tam strašně dlouho, takže ta změna bude veliká, ale uvidíme, jak se s tím vypořádáme. Loni jsme zjistili, že se může stát cokoliv na obě strany a naším cílem bude udělat play off. S Davidem (Krejčím) jsme si přes léto moc nepsali, nechal jsem ho trošku být a také jsem měl doma nějaké povinnosti, ale jsme dobří kamarádi, bavíme se spolu. Je to škoda, protože jako kamarád mi bude chybět a jako hráč bude chybět strašně,“ nezakrývá v současnosti největší česká hvězda v nablýskané NHL.