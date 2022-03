Mostecký hrdina? Útočník Martin Mical, který v základní hrací době obstaral obě branky Severočechů. Most se venku dostal do jednobrankového vedení, ale domácí dokázali ještě čtyři minuty před poslední sirénou srovnat Duškem. Most si ale vedení v sérii 2:1 vzít nenechal a rozhodl o něm v samostatných nájezdech, kde výhru trefil Šimeček. Série se teď stěhuje do města pod Hněvínem, kde se bude hrát v pondělí. Semifinále se hraje na čtyři vítězné zápasy.