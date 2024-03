Minuta a osm vteřin zbývalo k tomu, aby litvínovští hokejisté rozjeli čtvrtfinále play off na ledě brněnské Komety vítězstvím. Nestalo se tak! Duel nakonec ovládli Severočeši až po nájezdech 2:1. Litvínov se v jihomoravské metropoli dostal do vedení už v první třetině, kde se po jedenácti minutách hry prosadil Radim Šalda.

Atmosféra při prvním utkání čtvrtfinálové série mezi Kometou a Litvínovem. | Video: Václav Petrů

V úvodní třetíně bylo patrné, že obě mužstva měla zápasovou pauzu a začátek byl plný nepřesností a technických prohřešků. Hosté měli hned v úvodu početní převahu, ve které si ale šanci nevytvořili. Do dobré příležitosti se dostali domácí v sedmé minutě, kdy Jakub Flek nahrával před bránu do vyložené šance kapitánovi Martinu Zaťovičovi, do přihrávky ale vložil hůl litvínovský bek Kevin Czuczman.

V jedenácté minutě opařil vyprodanou brněnskou arénu obránce jiný litvínovský zadák Radm Šalda, jehož bekhendový pokus se z tečí jednoho z brněnských obránců dostal za záda překvapeného brněnského gólmana Dominika Furcha.

Domácí mohli záhy srovnat, jenže vyloženou šanci Radima Kučeříka vyčapal efektním zákrokem Tomek.

Kometě náramně vyšel úvod druhé třetiny, kdy si vytvořila drtivý tlak, z něhož ale vyrovnání nevytěžila. Andrej Kollár ve vyložené příležitosti promáhcl, následně se neprosadil ani Marek Ďaloga. Poté ale Brnu přistřihlo křídla vyloučení jeho mladého forvarda Jakuba Kose.

Severočeši se mohli dostat do vedení po nebezpečném pokusu Czuczmana, ten se neprosadil, stejně jako následně Tomáš Vincour při samostatném úniku.

Hosté jinak ve druhé části drželi svého soupeře na uzdě a sami mohli udeřit ve třetí části, při přečíslení dva na jednoho se neprosadil, protože byl zezadu nedovoleně atakovaný Janem Ščotkou, který za to obdržel trest pět minut plus do konce utkání. Guta se rozhodl mstít při bitce Martin Havelka, který si vybral nebojujícího Lukáše Kaňáka, za což taky obdržel trest pět minut plus do konce utkání.

Severočeši se následně mohli dostat do trháku, jenže Ondřej Kaše se při samostatném brejku neprosadil. Domácí se ve zbytku zápasu snažili křečovitě o srovnání a nepomohla jim ani přesilovka v závěru. Brňané se ale nakonec vytouženého vyrovnání dočkali, když při power-play v předposlední minutě napřáhl Lukáš CIngel a jeho projektil zapadl za Tomkova záda.

Duel dospěl do prodloužení. Do velké šance se dostal Steve Moses, který se proháčkovoval před Tomka, jehož zblízka nepřekonal. Stejně se netrefil ani Tomáš Marcinko. Na straně Litvínova měl obrovskou šanci David Kaše, který měl před sebou odkrytou bránu, ale zblízka jí minul. V závěru prodloužení se utrhl do brejku Nicolas Hlava, ale tváří v tvář Furchovi neuspěl. V posledních vteřinách nastavení pak zblízka napálil tyč Petr Koblasa.

O osudu prvního utkání tak rozhodly až samostatné nájezdy. V nich se prosadili na straně domácích Jakub Flek a Daniel Gazda, za hosty jednou David a dvakrát Ondřej Kaše, který v deváté sérii rozhodl o výhře Severočechů.

"Velmi vyrovnané utkání, koncentrované z obou stran. Na obou stranách padly velmi smolné góly, v prodloužení pak samostatný nájezd dva na jednoho a tyčka. Nejspíš by se neměly zápasy play off rozhodovat v samostatných nájezdech, nicméně štěstí se přiklonilo na naši stranu," viděl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

"Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do zápasového tempa. Přece jen byla dlouhá přestávka, musíme se s tím vyrovnat líp. Pak jsme se dostávali víc do obrátek, vytvořili jsme si nějaké šance a přibrzdila nás produktivita. Soupeř má svoji sílu, měl nějaké šance. Nájezdy jsou pak hop, nebo trop a jim se povedlo, že mají první krok," přišel se svým pohledem brněnský Jaroslav Modrý.