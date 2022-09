Chemici po výsledkově vydařené přípravě vstup do sezony nezvládli, třikrát za sebou nezískali ani jeden bod a v tabulce se dívali hned od začátku na své soupeře zdola. „Měli jsme po Budějovicích určité pohovory, hodně věcí jsme si rozebrali a řekli, co a jak, co od každého chceme. Jak po jednotlivcích, tak po dvojicích. Hráči vědí, o co jde, a že musí pracovat," shrnul Růžička, co se po úterku v kabině chemiků dělo.

Týmová bojovnost byla v pátek nejvíc vidět v kritické závěrečné fázi zápasu, kdy Liberec hrál nejprve přesilovku pět na tři a i poté měl další početní výhodu. „Po ubráněném oslabení jsme si říkal, že teď už musíme vyhrát. Na konci jsme měli dvouminutovou přesilovku my, ale nedokázali jsme ji využít. Prodloužení a následné nájezdy jsou vabank, škoda, že jsme to nezvládli lépe," mrzelo Sukela i přes všechna uvedená pozitiva.

Růžička v jejich hledání pokračoval. „Vůbec jsme nepropadali a v některých pasážích jsme Liberec i přehrávali. Hráči ukázali, že se vrací k tomu, co předváděli v přípravě. I když nemáme tolik bodů, věříme, že to přijde. Chceme v tabulce výš!"

V úterý od 17.30 hodin Litvínovští hrají znovu doma, tentokrát hostí Kladno.