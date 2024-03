/ROZHOVOR/ Mezi novináře přišel po pátečním dopoledním tréninku s úsměvem, kšiltovkou a dobře naladěný. Sypal vtipy. Ofenzivní borec litvínovské Vervy Ondřej Kaše se na čtvrtfinále play off s brněnskou Kometou těší. To startuje v neděli na ledě brněnského soupeře (17.00).

Litvínovští hokejisté po pátečním tréninku. | Video: Deník/Václav Veverka

Čtvrtfinále play off nebylo v Litvínově devět let. Jak jste nažhavený?

Jsem a hodně. Play off je něco jiného než základní část, ale já jsem byl nažhavený na každý zápas. Teď přichází taková ta třešnička na dortu, dlouho to tady nebylo, jsme nažhavení celá šatna!

Vnímáte, že Litvínov se po dlouhých letech dostal až do čtvrtfinále play off?

Trošku to jde mimo mne, já tyhle věci moc nečtu a nevnímám. Samozřejmě vím, že od titulu se tady toho moc nevyhrálo, nebo vlastně vůbec nic. Jak to přesně bylo, to vám neřeknu (úsměv).

Co čekat od Brna? Jaký to pro vás bude soupeř?

(smích) Nemůžu říct, že je hratelný jako Plzeň, protože jsem za to dostal nálož trošku, ale myslím si že z těch čtyř soupeřů, které jsme si mohli vybrat, je Brno nejhratelnější (úsměv). Ale vážně, těším se. Určitě to bude dobrá série, oba týmy jsou hodně vyrovnané. I pro oko diváka zajímavá a hezká série.

Máte zdravé sebevědomí, s Brnem to byly vyrovnané partie. Co čekat v play off?

Určitě, já si myslím, že jsme s nimi hráli 2:2. Ty dva zápasy jsme ztratili v poslední minutě, nebo třech minutách, takže si myslím, že by mělo mít více strach Brno než my z Brna. Bude to vyrovnaná série a vyhraje lepší.

Litvínov má dobrý mančaft, věříte mu?

Určitě, každý musit věřit v sezoně, že tým je dobrý a nejít do sezony s tím, že stačí udělat předkolo. Za mne musí tým jít do sezony s největším cílem a já doufám, že takhle jsme tady v Litvínově nastavení.

Fanoušci si vás oblíbili, nosí vaše dresy a i na ledě, když dal Baránek Plzni gól, tak jste ho zalehl. Je vidět, že vám záleží na litvínovském úspěchu, že?

Jasně. Já to říkám od začátku sezony, když se mne občas jako novináři ptáte, když mám nějaký bodový zápas, tak je mi úplně jedno, kdo dá ty góly. V play off to platí dvojnásob – vyhráli jsme 3:0 na zápasy, měli jsme docela velký odpočinek a je fakt jedno, kdo ty góly nebo body dělá. Důležitý je týmový úspěch.

Vy jste zatím v předkole play off na nule. Neznepokojuje vás to?

Trošku to vnímám, protože se o tom píše, ale jak trenéři, tak šatna mi nedávají vůbec nic najevo, že bych nebodoval, nebo podobně. Já si myslím, že je lepší vyhrát 3:0 a být bez bodu, než 0:3 prohrát a mít bodů pět. Nehoním si ego, od toho tady nejsem.