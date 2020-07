Osmadvacet hokejistů absolvovalo testy pod vedením kondičního trenéra a bývalého zápasníka karate Romana Švantnera, který se věnuje spoustě známých sportovců.

„S Romanem spolupracuji už skoro dvacet let, známe se strašně dlouho. Byl to můj první kondiční trenér, pracovali jsme spolu na denní bázi už v Bánské Bystrici. Máme určitý vztah, kdy on ví, co potřebuji, a vždycky odvede maximální práci,“ vysvětlil na klubovém webu hlavní trenér Litvínova Vladimír Országh s tím, že testy koučům ukáží nedostatky nebo dobré věci, které se týkají pohybových schopností. Výsledky pak pomohou s vedením hráčů směrem do sezony.