Hokejisté Litvínova mají za sebou druhé přípravné utkání před startem sezony v nejvyšší soutěži. Po čtvrtečním skalpu Mladé Boleslavi tentokrát Verva nestačila na Karlovy Vary a na domácím ledu se jim musela sklonit 1:3.

Litvínov v domácí přípravě podlehl Varům 1:3. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Poprvé se měnilo v zápase skóre v prostřední periodě, kdy dostal chemiky do vedení Gut. Další trefu ale Verva přidat nedokázala a Energie trestala v poslední třetině, kdy v 50. minutě srovnal Kofroň, do vedení pak dostal Západočechy o šest minut později Kverka a do prázdné klece pečetil karlovarskou výhru Tureček.

Hokejová příprava:

Litvínov - Karlovy Vary 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 23. Gut – 50. Kofroň, 56. Kverka (Mikyska), 59. Tureček.

HC VERVA Litvínov: Zajíček (Klika) – Zile, Baránek, Czuczman, Jaks, Strejček, Zeman – Kudrna, Sukel´ (C), Abdul, Koblasa, Kaše, Helt, Válek, Gut, Hlava (A), Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Karel Mlejnek.

HC Energie Karlovy Vary: Habal (Frodl) – Mikyska (C), Tureček, Krajčík, Weinhold, Benda, Anton, Dorot – Kofroň (A), Koffer, Kružík (A), Kverka, Přikryl, Bernovský, Adámek, Váňa, Varvařovský. Trenér: David Bruk.

