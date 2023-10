OBRAZEM: Verva překonala rekord. Takhle se pak hráči radovali

Bylo to vydřené, ale o to víc hřející. Desátá výhra chemiků v řadě znamená klubový rekord. Zápas s Kladnem muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém rozhodl Ondřej Kaše o výhře 5:4. Pak propukly oslavy na ledě. Jak vypadaly? Podívejte se do naší fotogalerie.

