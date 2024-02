Litvínovští hokejisté před startem domácího zápasu s brněnskou Kometou předali ředitelce nadačního fondu Kapka naděje Ditě Loudilové šek na 25 tisíc korun. Peníze mezi sebou hráči vybrali v kabině a připojili se k projektu O kapku lepší hokej. Darované finanční prostředky pomohou nemocným dětem.

Litvínov v domácím duelu s brněnskou Kometou. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

O kapku lepší hokej ovšem v Litvínově předvedla brněnská Kometa, která Krušnohorce složila těsně 3:2. Obrat v zápase se povedl Jihomoravanům čtyři minuty před závěrečnou sirénou. Vše se rozhodlo v poslední periodě. Hned na jejím začátku Verva užila přesilovku a šla do vedení 2:1. Jenže Brňané o pět minut později srovnali Pospíšilem a jak už bylo řečeno, tak v 56. minutě rozhodli a to druhou trefou Pospíšila, který rázem vystřelil na piedestal muže zápasu.

"Rozhodlo jedno přečíslení a standardní situace… Tak to někdy v hokeji prostě chodí. Šancí jsme měli dost, ale kotouč dostali do branky jen dvakrát. Chtěli jsme to dorovnat alespoň do prodloužení, ale nepovedlo se. Patnáct vteřin před koncem jsme měli obrovskou šanci, ale bohužel to nedopadlo," řekl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Kometa vyhrála osm zápasů z posledních devíti. "Podržel nás výborný gólman, pomohl nám, otočili jsme to a vezeme body. Kluci makali, měli šance," hodnotil brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Litvínov – Kometa Brno 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 26. D. Kaše (Zeman, O. Kaše), 41. Koblasa (Jaks) – 5. Moses (Okál, Zbořil), 46. Pospíšil (Kollár), 56. Pospíšil (Moro). Rozhodčí: Veselý, Pilný – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 29:36. Diváci: 3 896.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Gut, Kirk – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Gazda, Ščotka, Moro, Hrbas, Osburn, Kaňák – Zaťovič, Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.