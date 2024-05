Byli tak akorát v počtu si zahrát malý fotbálek. Litvínovští hokejisté v pondělí zahájili letní přípravu. Sešli se v počtu čtrnácti hráčů. Verva má totiž velké zastoupení na právě probíhajícím mistrovství světa v Praze a Ostravě, kam Severočeši dodali osm hokejistů. A tak při startu přípravy nebyl logicky litvínovský tým kompletní. Začínalo se tradičně neoblíbenými fyzickými testy, kdy se hráči potili na rotopedech a pod taktovkou kondičního trenéra Petra Švehly.

Litvínovští hokejisté se začali potit v letní přípravě. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Od dnešního dne budeme trénovat do 4. července, takže osm týdnů, pak hráči dostanou na dva týdny individuální programy a 22. července se už potkáme i s hráči, kteří jsou teď na nároďáku. Ti mají individuální programy. Pak už budeme mít náběh do přípravy podobně jako to bylo v loňské sezoně, to znamená, že první týden a půl budeme trénovat mimo led s možností chodit i na led a první oficiální trénink týmu plánujeme na čtvrtek 1. srpna. Pak už to bude standardně kombinovaná příprava led a sucho. K tomu ještě osm přípravných zápasů, abychom byli připraveni co nejlépe na start extraligy,“ řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Tomu se do přípravy hlásili i mladíci Ondřej Baláž s Janem Šprynarem, na které klub v dubnu uplatnil opci. V Litvínově také bude pokračovat Michal Gut, který už se dnes s ostatními potil při shybech. „Loňská sezóna nebyla ideální, ale jsem rád, že v Litvínově budu pokračovat. Chci si svými výkony říct o větší a stabilní roli v týmu a dokázat, že na ni mám,“ říká mladý centr Michal Gut.

Novou tváří v litvínovském týmu je slovenský obránce František Gajdoš. „Samozřejmě, že trh hráčů i nadále bedlivě sledujeme, minimálně po jednom obránci ještě koukáme, to stoprocentně. A co se týká útoku, tam samozřejmě cílíme na nějaká dvě až tři místa. Pochopitelně loni se nám zadařilo angažováním Liama Kirka, ale nejsem si úplně jistý, jestli na trhu budou hráči takových dovednostních kvalit. Prozradím, že jsme v kontaktu s jedním hráčem Lotyšska, ale je to ve fázi nabídky a reakce,“ dodal dále litvínovský kouč, který by byl rád, kdyby si angažmá na severu Čech prodloužil i Ondřej Kaše.

„Jsem opravdu přesvědčený, že opravdu záleží na tom, zda Ondra dostane jemu slušící nabídku z NHL z toho pohledu, aby mu to dávalo především herní smysl. Tuším, že trh s volnýma hráči se otevírá 1. a končí 15. července. Pak budeme vědět více,“ dokreslil Mlejnek.

