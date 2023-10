Litvínovští hokejisté odčinili nedělní nezdar z plzeňského ledu a v úterním extraligovém kole doma přetlačili rozjetou brněnskou Kometu vysoko 6:3. Litvínov tak v letošní sezoně udržel domácí neporazitelnost.

Verva v domácím duelu s Kometou Brno. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

"Oproti předchozím utkáním doma jsme neměli dobrý nástup do zápasu. Jednoznačně jsme v začátku tahali za kratší provaz. Vyústěním toho byla branka na 0:1. Pro nás byla hodně důležitá vstřelená branka v přesilové hře na 2:1. Jsme rád, že i dvě slepené branky na začátku třetí třetiny tým nepoložily. Co dnes oceňuji u nášich hráčů je, že dokázali kontrolovat emoce. Já myslím, že kontrola emocí byla klíčem k tomu, že jsme to utkání dokázali zvládnout," řekl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

"Narazili jsme na tým, který hraje s velkým sebevědomím. Soupeř nám odskočil, po dvou třetinách jsme prohrávali 1:4. Síla ale v týmu pořád byla, dostali jsme se zpět do hry a dali kontaktní góly na 4:3. Tam jsem věřil, že to přetočíme na naší stranu. Udělali jsme ale dvě minely a dali jsme jim moment toho utkání, ve kterém nám dali gól na 5:3 a to nám srazilo hlavu. Pak jsme to honili ještě bez gólmana, ale to už jsme neuhráli. Bylo to ofenzivní a atraktivní utkání, bohužel s nešťastným koncem pro nás," viděl brněnský Jaroslav Modrý.

Litvínov - Kometa Brno 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 12. D. Kaše (Hlava, Baránek), 14. Jaks (D. Kaše), 33. Maštalířský (Kirk), 40. Abdul (Gut), 52. Hlava (O. Kaše), 60. Hlava (O. Kaše) – 5. Zaťovič (Holík, Gazda), 42. Pospíšil (Moses, Cingel), 46. Moses. Rozhodčí: Úlehla, Ondráček – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 36:36. Diváci: 4 282.

HC Verva Litvínov: M. Tomek – Demel, Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Kometa Brno: Lukeš – Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Kohout, Marcinko, Kos – Zaťovič, Holík, Flek – Kratochvíl, Vincour, Okál. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.

