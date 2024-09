Mosteckou ofenzivu s chutí řídil Jakub Veselý, autor obou mosteckých zásahů. Nejdříve srovnal krok s Ústím na 1:1 a pak zvyšoval na 2:1 pro Most. To ještě slušná fanouškovská návštěva netušila, že to bylo z gólové produkce Mostu všechno. Pak totiž přišla pro Lvy studená sprcha. Ve 30. minutě srovnal Gajarský, ve 31. zvyšoval Hanousek a ve 32. minutě dal na rozdíl dvou branek pro hosty Dubský.

V poslední třetině byli Mostečané lepší, tlačili na šikovného brankáře Stahla, pálili ze všech pozic, ale skóre se už nehnulo. Most padl 2:4.

„První utkání je vždycky takové všelijaké, myslím si ale, že byl zápas z naší strany odehrán velice slušně. Rozhodla druhá třetina, kde jsme během pár minut dostali tři góly. Jinak jsme hráli dobře, hokej se ale hraje na góly a my dali jenom dva. Nezbývá nám nic jiného, než pogratulovat soupeři,“ řekl mostecký kouč Vladimír Růžička.

„Dnes se ukázala skutečná síla našeho mužstva, do zápasu jsme šli s tím, že si ho hlavně chceme užít, je to strašně mladý tým. Hokej začal ve velkém stylu, bylo to rychlé z obou stran. Byli jsme na to připraveni, nesesypali jsme se po dvou obdržených gólech. Ta ztráta a následné otočení nás strašně nakoplo a od té doby jsme drželi taktovku zápasu my,“ viděl hostující Milan Buďa.