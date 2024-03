OBRAZEM: Skvělá otočka! Litvínov ovládl první předkolo s Plzní

Skvěle vykročili do předkola play off na domácím ledě litvínovští hokejisté. Dvakrát se na jejich ledě soupeř z Plzně dostal do vedení, ale díky povedené poslední třetině, ve které chemici předvedli parádní otočku, tak si Verva připsala výhru 4:2 a vedení v sérii 1:0.

První předkolo play off mezi domácím Litvínovem a Plzní. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš