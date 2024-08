„Jsme v únavě, ale máme navíc i docela širokou marodku a do toho tvrdé tréninky. Já hraju bez přestávky. Občas se to na tom ledě i projeví, ale stále je to příprava a chystáme se na první kolo,“ řekl pro klubovou televizi útočník Martin Havelka, který měl v zápase lehký incident s karlovarským Černochem. „To k tomu patří, i v přípravě se dělá všechno naplno. Je to boj o místo,“ vysvětlil litvínovský brousek.

Litvínov – K. Vary 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Procházka (Jiskra, Černoch), 28. Černoch (Jiskra, Procházka), 43. Ilomäki (Reunanen). Rozhodčí: Petružálek, Jiří Ondráček – Pěkný, Jiří Ondráček II. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

Litvínov: Tomek – Zeman, Baránek, McIsaac, Polášek, Baláž, Czuczman, Husinecký – Pekař, Gut, Berka – Sandberg, Sukel', Koblasa – Hlava, Jícha, Maštalířský – Havelka, Postl.

K. Vary: Habal – Plutnar, Reunanen, Tureček, Moravec, Dorot, Mikyska – Kofroň, Ilomäki, Kern – Procházka, Černoch, Jiskra – Kružík, Sapoušek, Čihař – Koffer, Šír, Redlich.