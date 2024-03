Stačí kousek, jedna výhra a litvínovští hokejisté proklouznou do vrcholných vyřazovacích bojů letošního play off. Plzeňské Indiány Verva složila ve druhém předkole play off 4:1. Odveta, ve které Západočeši ztrácejí v sérii 0:2 a hraje se na tři vítězné duely, se hraje v Plzni v neděli. Verva má tak mečbol!

Druhý zápas předkola play off Litvínova proti Plzni. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Myslím si, že jediný rozdíl oproti včerejšku byl ten, že vedení jsme si na svou stranu vzali my. Velice nás mrzí branka, kterou jsme inkasovali na 3:1, protože tam jsme si zkomplikovali utkání. Soupeř totiž poté měl docela velké gólové příležitosti. Ale i s přispěním vynikajícího Tomka jsme to ustáli a duel dohráli do vítězného konce. Nyní nás čeká urputná bitva, víme to. Musíme se dobře připravit, konec série ještě zdaleka není," řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

„Byl to urputný, vyrovnaný boj. Litvínov se dostal vedení a rozhodly dvě inkasované branky ve druhé třetině. Nám se podařilo snížit, ještě tam byly náznaky, ovšem domácí využili své šance, my se bohužel se zakončením trápíme. Jedna vstřelená branka je hrozně málo. Je to 0:2 na zápasy, teď jedeme do Plzně a určitě neskládáme zbraně, dokud Litvínov neudělá třetí bod. My budeme bojovat a snažit se to zdramatizovat," vyhlašuje plzeňský Petr Kořínek.

2. předkolo play off:

HC VERVA LITVÍNOV – HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 (1:0, 2:1, 1:0), stav série: 2:0

Branky a nahrávky: 13. D. Kaše (Hlava, Šalda), 24. Kirk (Sukeľ, Baránek), 30. Hlava (D. Kaše, Jaks), 52. Kirk – 38. M. Soukup (Jansa, Straka). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 5:5, navíc Lev (Plzeň) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Střely na branku: 32:29. Diváci: 4 717.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss, Mertl, Holešinský – Indrák, Lev, Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.