Hvězdou hokejového Podkrušnohorského derby se na prázdném stadionu Ivana Hlinky stal 23letý kadaňský rodák a centr draftovaný do NHL Philadelphií Flyers David Kaše. Na jeden gól nahrál, v čase 47:59 si z levé strany najel před litvínovského brankáře Denise Godlu a bekhendem puk zasunul za jeho záda (1:2). Karlovy Vary vyhrály pátý zápas v sezoně, Litvínov si na extraligové scéně připsal v domácích zápasech stejný počet porážek, nezískal v nich ani bod!

„Rozhodující akci skvěle založili beci. Já měl rychlost a jsem rád, že mi to vyšlo,“ popsal moment Kaše, zmiňovaný nedělní hrdina a majitel dalších dvou kanadských bodů do osobních statistik.

Elitní hostující první formace Hladonik - D. Kaše - Flek zápas rozhodla. Chemici sice na domácím ledě udeřili jako první zásluhou Martina Hanzla, o pár minut později ale srovnal Jakub Flek a vítězství hostů trefil v závěrečné periodě už zmiňovaný útočník David Kaše.

„Řekli jsme i, že do poslední třetiny vstoupíme s větším elánem. Jen Jakub Flek, který dal už šestý gól v sezoně, měl další tři šance, měli jsme dát daleko víc branek. Dopředu ty brejky máme parádní, na tom je založená naše hra a zatím nám to vychází,“ uvedl spokojený Kaše s tím, že se jednalo o vyrovnaný zápas plný patří.

Doma dál bez bodu

Litvínov si sice v závěru vypracoval při power play velký tlak, avšak vyrovnat nedokázal. „Snažili jsme se srovnat s jejich rychlostí, ale bohužel rozhodl brejk a naše koncovka. Musíme víc střílet, vybojovat si víc faulů. Dneska jsme měli jednu přesilovku a to prostě nestačí,“ hodnotil duel domácí bek Patrik Demel.

Litvínovu se na vlastním ledě nedaří, nezískal na něm ani jeden bod. „Ta domácí bilance se musí okamžitě změnit. V Brně i Plzni jsme hráli super, ale teď musíme porazit v úterý Zlín. Není to žádné prokletí, jen to potřebujeme prostě zlomit. Musíme být agresivnější,“ hledal recept Demel.

Zatímco zklamaní litvínovští borci opouštěli led, jejich trenér hledal při bilancování zápasu slova jen těžce. „Hodnotí se to špatně, protože nemáme žádné body,“ přiznal slovenský expert a zároveň kouč Vervy Vladimír Országh.

Podle něj měli jeho svěřenci velký problém s některými útočníky. „Přestrože jsme věděli, že je to brejkové mužstvo… Dlouho jsme byli blízko bodovému zápisu, měli jsme i nějaké šance, ale v nich musíme být daleko důraznější. Prohra samozřejmě mrzí, zápasy jdou v rychlém sledu. Rozebereme si to, ale už se musíme připravovat na další utkání. Body, které jsme získali venku, budou dobré jen tehdy, když to potvrdíme i vítězstvím doma. To se nám bohužel nepodařilo.“

„Myslím, že jsme využili toho, že jsme v pátek nehráli a domácí měli v nohách těžký zápas v Plzni. Měli jsme lepší pohyb a víc šancí, ale díky brankáři Godlovi bylo utkání až do konce vyrovnané. Museli jsme se do poslední chvíle strachovat o výsledek. Je zarážející, že jsme asi pětkrát jeli sami na bránu a nedokázali jsme z toho vstřelit branku,“ uvedl kouč vítězů Martin Pešout.

Už v úterý přejede do Litvínova celek Zlína. Hraje se od 15.30 hodin.

Litvínov – Karlovy Vary 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Branky a nahrávky: 7. M. Hanzl (Ščotka, P. Zdráhal) – 13. Flek (D. Kaše), 48. D. Kaše (Hladonik, Flek).



HC VERVA Litvínov: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich (A) – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Válek – Zygmunt, Helt, M. Havelka.



HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.