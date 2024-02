Nic pro slabé povahy! Litvínovští hokejisté v dramatickém domácím zápase s Hradcem Králové servírovali pořádné drama, které nakonec po remíze 5:5 došlo až do prodloužení, kde si Východočeši vystřelili druhý bod za vítězství 6:5.

Litvínovští hokejisté v domácím souboji s Hradcem. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Litvínov si v zápase vybral hororovou chvilku v prostřední třetině, kdy chemici během čtyř minut čtyřikrát inkasovali a brankáře Tomka vystřídal Zajíček. Do zápasu se Severočeši vrátili v poslední periodě, kdy si pomohli třemi góly a dotáhli mač do remízového stavu. Nakonec tak po dramatické podívané slaví alespoň bod. Nicolas Hlava zaznamenal dvě branky a dvě asistence.

"Jeli jsme do Litvínova s respektem. Víme, že Litvínov je v domácích zápasech první v tabulce. Neztrácí doma body, je tady velice silný. Myslím si, že dvě třetiny jsme zvládli výborně. Pak se Litvínov do utkání vrátil třemi góly. Na začátku poslední třetiny jsme se stáhli, přestali být aktivní, což domácím nahrávalo," ohlédl se hradecký trenér Tomáš Hamara.

"Bohužel jsme domácím dali prostor a oni jsou silní a dokázali toho využít," mrzelo Hamaru.

"Velmi vyrovnaná a kvalitní z obou stran byla první třetina. Nás samozřejmě mrzí branka, kterou jsme inkasovali v samém závěru třetiny. Pak by ten obrat byl možná trochu jiný. Hodně nám pomohl gól na 2:5. Mužstvo si před třetí třetinou hodně věřilo, nechci dělat chytráka po bitvě, ale že to dovedou do overtimu. To se nakonec podařilo, byť nás to stálo dramaticky hodně sil," přidal svůj pohled litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Litvínov - Hr. Králové 5:6 PP (1:1, 1:4, 3:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Jaks (Koblasa, Hlava), 32. O. Kaše (Hlava, D. Kaše), 42. Hlava (O. Kaše, D. Kaše), 46. Kirk (Koblasa, Abdul), 56. Hlava (D. Zeman) – 20. Blain (Šťastný), 24. Jasper (Eberle), 25. Okuliar (Blain, Pavelka), 26. Okuliar (Pavelka, Estephan), 27. Jasper (Lalancette, Jergl). Rozhodčí: Mrva, Kika – Gerát, Klouček. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:2. Střely na branku: 46:33. Diváci: 3 731.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek (27. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – R. Pavlík, Klíma, Jergl – Jasper, Lalancette, Eberle. Trenéři: T. Martinec, Hamara a Frühauf.