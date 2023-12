Divoká první třetina, která určila ráz celému zápasu, to byl domácí duel Litvínova s Tygry z Liberce. V první periodě padlo totiž hned šest branek a Severočeši po úvodních dvaceti minutách odcházeli do šaten spokojenější 4:2. Celkově Litvínov s Tygry zamával 6:3 a vyhoupl se na čtvrté místo extraligové tabulky.

Netradiční kalendář sportovců v Ústeckém kraji. | Video: Deník

Verva mohla využít navrátilce po zranění Janise Jakse, Michala Guta a Ondřej Jurčíka. Byl to ovšem jiný Ondřej, kdo v prvním dějství exceloval – Ondřej Kaše, který dal dvě branky a přidal asistenci. Ondřej Jurčík se pak gólově prosadil ve druhé třetině a dal Vervě tříbrankové vedení – 5:2. Tygři se do té doby ne a ne prosadit a lepší to s nimi nebylo ani v poslední části zápasu, když Ondřej Kaše svou druhou asistencí dne pomohl ke gólové trefě Nicolasi Hlavovi.

Pak se přece jen dostalo i na hosty, když čtyři minuty před závěrečnou sirénou snižoval Šír. V samém závěru pak ještě trefil tyč prázdné branky Libereckých domácí Jindřich Abdul.

„Poslední dva zápasy z mé strany spokojenost. Bylo asi vidět, že jde o zápas těsně po Vánocích a bylo tam hodně nepřenosností. Nakonec jsme rádi, že si odsud neodvezli tři body a ty zůstaly doma. Moje dva góly? Je jedno, kdo je dá, hlavně, že máme výhru a tři body,“ byl spokojený hrdina zápasu litvínovský Ondřej Kaše.

„Začátek byl pro nás fajn, jenže pak to začalo být bláznivé. Škoda no, Litvínov to bohužel pro nás zvládl po Vánocích lépe,“ mrzelo libereckého Michala Bulíře.

LITVÍNOV – LIBEREC 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Abdul (Kirk, Válek), 12. O. Kaše, 13. O. Kaše (Jaks, D. Kaše), 18. D. Kaše (Koblasa, O. Kaše), 31. Jurčík (Kudrna), 55. Hlava (O. Kaše) – 2. Bulíř (Klíma, Birner), 17. Rychlovský, 56. Šír (Vlach). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Brejcha, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 5 042.

Litvínov: M. Tomek – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Urban. Trenéři: Mlejnek a Kočí.

Bílí Tygři Liberec: Pařík (31. D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner, Bulíř, Klíma – Vlach, Šír, Pérez. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.