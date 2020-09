Je to rušné léto. Extraligový hokejový klub z Litvínova prochází po nepovedené minulé sezoně turbulentními změnami. Ty nastaly ve vedení kluby, na trenérských postech i v samotném hráčském kádru.

„Chtěl jsem postavit silný a zkušený realizační tým, s ním řeším hráče,“ uvedl litvínovský generální i sportovní ředitel Pavel Hynek, který v dubnu nahradil patriota Josefa Beránka.

„Soupisku stále řešíme, ke změnám v závěru přípravy ještě dojde,“ uvedl nový litvínovský kouč Vladimír Országh, jehož svěřenci se v českém poháru dostali ze základní skupiny, pak ve čtvrtfinále vypadli s Plzní.

HC Verva už na před zahájením letní přípravy vyplatil ze smlouvy letitého kapitána Michala Trávníčka, jenž následně zamířil do Ústí nad Labem. Několik dní před zahájením nejvyšší soutěže odchází po devíti litvínovských sezonách zkušený odchovanec oblíbený forvard Ondřej Jurčík. Nečekaně.

„Za mě pod vedením trenérů Országha, Sýkory a Švehly proběhla silová příprava. Asi jedna z nejlepších, co jsem v Litvínově zažil. Pak jsem šel za trenéry, kteří mi to oznámili… Že je nesestupová sezona a dalšího útočníka nepotřebují, když mají podepsané hráče. Byl bych navíc, to je asi tak všechno. Probíhalo to ale v klidu,“ uvedl 28letý Ondřej Jurčík, který neví, co bude a kde dál: „Hokej se nehraje jenom v Litvínově, máte spoustu možností. Myslím, že si do budoucna něco najdu. V Česku to ale nejspíš nebude. Vidím to spíš na cizinu, protože u nás jsou obě ligy nesestupové.“

A dochází i k dalším kosmetickým změnám ve složení kádru. Vedení klubu společně s trenérským týmem umožnilo trénovat obráncům Stanislavu Dietzovi a Danielu Kolářovi. Prvně jmenovanému vzhledem k situaci v německé lize DEL, která odstartuje až v listopadu. druhý bek Kolář se připravuje s HC Verva vzhledem k možnosti angažmá na střídavé starty.

Do partnerských Litoměřic míří útočníci Josef Jícha, Lukáš Válek a obránce Ondřej Baláž. Všechny však klub opět může v sezoně využít na střídavé starty.

A jaký program čeká mužstvo dál? Ve středu se litvínovský tým utká s Mladou Boleslaví. Extraligu by měl zahájit ve čtvrtek 17. září ve Vítkovicích. Oba duely začnou v 17.30.