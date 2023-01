Lasselsberger, jak se tehdy Plzeňští jmenovali, se spoléhal na Málka v brance; obrana byla složená spíše z méně známých jmen (Benák, Cartelli, Dresler, Hudec, Pácal…); v útoku se proháněli Straka, Adamský, Vlasák nebo Kovář.

Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?

Duel Litvínov - Plzeň sledoval téměř do posledního místečka zaplněný Zimní stadion Ivana Hlinky, pořadatelé nahlásili 6 025 diváků. Ti od začátku sledovali jednoznačnou převahu Severočechů, kteří během první třetiny nabyli tříbrankový náskok. Na začátku druhé periody přidal čtvrtý gól Hübl a Málek se pakoval na střídačku.

Místo zkušeného gólmana zaujal teprve 17letý Pavel Francouz, plzeňský odchovanec. Kapituloval už za necelé dvě minuty, kdy přesně zakončoval Jakub Černý. Poté si kouč Plzně Pavel Hynek, nynější generální manažer a sportovní ředitel Litvínova, vyžádal oddechový čas, aby zastavil vytrvalý nápor domácích.

Pauza Západočechům pomohla, navíc se rozchytal Francouz. Lapil několik jedovatých pokusů chemiků a naplno ukázal svůj potenciál. Porážce 1:6 však zabránit nedokázal…

KVÍZ: Výjimečný brankář. Jak dobře znáte legendárního Dominika Haška?

V sezoně 2008/2009 „Francík" zasáhl do 15 zápasů, v následující sezoně už jen do osmi. Potloukal se po hostováních (Třebíč, Tábor), později se oklikou přes Třinec dostal až do Ústí nad Labem, kde ho začal cepovat Zdeněk Orct. A dál už asi příběh o zlatém šampionovi Pavlu Francouzovi znáte… Litvínov, reprezentace, Čeljabinsk, Colorado.

Pro úplnost dodáváme, že Litvínov skončil v sezoně 2009/2009 po základní části třetí, v play off si ale vylámal zuby na Karlových Varech, pozdějším vítězi extraligy (0:4 na zápasy). To Plzeň došla až do semifinále, kde jí stopku vystavila Slavia.

Litvínov - Plzeň 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Walter (Heinisch), 8. Hübl (Kroupa), 18. Punčochář (Branda, Jenáček), 22. Hübl (Švarný), 24. Černý (Heinisch), 49. Černý (Reichel) - 48 Fabuš (Vlasák, Straka) . Rozhodčí: Pešina - Bejček, Kabourek . Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 6 025. Střely na branku: . Průběh utkání: 5:0, 5:1, 6:1.

Litvínov: J. Hübl - Šlégr, Kubát, Kroupa, Švarný, Walter, Punčochář, Vobořil, Skuhrovec - J. Černý, Reichel, Lukeš - Kubinčák, V. Hübl, Trávníček - Bahenský, Branda, Jenáček - Jánský, Heinisch, ŠinkovičPlzeň: Málek (22. Francouz) - Dresler, Smrek, Pácal, Benák, S. Hudec, Cartelli, Redlihs - Vlasák, M. Straka, Tomas - Matějovský, Kracík, Fabuš - Adamský, Jan Kovář, Dvořák - Šinágl, Laš, Kubica.