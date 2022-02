Domácí hokejisty dostal do vedení po deseti minutách hry Kudrna, ale Moravané ještě do první sirény srovnali šikovným Lakatošem. Podobný byl obraz i ve druhé třetině, kdy se domácí opět dostali do vedení díky Sukelovi, ale vzápětí srovnal misky vah vítkovický Bondra. V ten moment to ovšem bylo ze strany hostů všechno. Do konce druhé periody navýšil ještě Estephan a jedenáct minut před koncem dával razítko na tři body Zygmunt.