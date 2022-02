Nebyl by to Litvínov, aby opět neservíroval drama. V posledních zápasech vypadla Verva vždy z role v samém závěru. To se tentokrát naštěstí nestalo. Hosté sice ovládli první třetině pohodově 2:0, jenže stejným skóre domácí ve druhém dějství vyrovnali. A tak se šlo do třetí třetiny, kde se vedení opět ujaly Vary díky Vondráčkovi. Verva o osm minut později srovnala Polákem Zygmuntem a v prodloužení vše rozsekl bek Hrbas.