Obránci Kudla se Ščotkou budou na severu Čech působit i v nové sezóně. Vedení klubu na oba perspektivní zadáky uplatnilo opci. Jan Ščotka v Litvínově působí už od sezóny 2018/2019, kdy přišel z Pardubic. Ve svém prvním ročníku v černožlutých barvách zářil a stal se nejproduktivnějším obráncem týmu s osmnácti body (7+11). Letos ale také patřil ke spolehlivým zadákům a v bodování skončil na druhém místě se třinácti body (5+8) za Tomášem Pavelkou. „Honza u nás odehrál druhou sezónu, kterou sice letos neměl tak povedenou jako loni. Nicméně pořád je to kvalitní obránce, který v minulosti nakouknul do reprezentačního výběru. Byli bychom rádi, aby se svými výkony v nové sezóně do reprezentace zase probojoval. Myslíme si, že je v něm velký potenciál, a proto jsme uplatnili opci, říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Patrick Kudla přišel do Litvínova z prvoligového Frýdku-Místku na začátku listopadu. V úvodu svého angažmá mladý Kanaďan bojoval v litvínovské Vervě o místo v sestavě, ale postupem sezóny se vypracoval na jednoho z klíčových obránců týmu. V +/- hodnocení účasti na ledě byl nejlepším ze všech hráčů Litvínova s kladnými +15. „Patricka jsme k nám vzali v listopadu, kdy hrál ve Frýdku-Místku Chance ligu. Měli jsme vyskautované, že je to útočník předělaný na obránce. Ze začátku působil trochu neprůbojně a opatrně. Postupem času si začal více věřit a dokazoval to i na ledě. Má úžasnou práci s holí v rámci defenzivy. Kolikrát si soupeř už myslí, že ho objel, ale on díky své šikovnosti mnohokrát ještě celou situaci zachrání. Má ofenzivní vlohy díky zkušenostem z útoku a okamžitě ví, jak s kotoučem naložit při přechodu do útočné fáze hry. V soupeřovo třetině si především ke konci sezóny dovoloval neskutečné věci a byl za to odměněn i góly. Byla to jeho obrovská přidaná hodnota a z toho důvodu jsme uplatnili opci, abychom mohli s tímto mladým perspektivním obráncem dále pracovat,“ vysvětluje Jiří Šlégr.