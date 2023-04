Obránce Patrik Demel bude nadále působit v extraligovém hokejovém Litvínově. Podepsal smlouvu na příští sezonu, která tak bude celkově jeho čtvrtou ve žlutočerném dresu.

Obránce Patrik Demel. | Foto: HC Verva Litvínov

"Patrik podepsal novou smlouvu na příští sezónu. Každý rok u něj nastává progres a my věříme, že jeho výkony půjdou ještě nahoru. Má kam růst," řekl k nové smlouvě pro klubový web generální ředitel Pavel Hynek. Se svým obráncem počítá dále i hlavní trenér Karel Mlejnek: "Jsme rádi, že Patrik podepsal u nás nový kontrakt a naváže svou čtvrtou sezónou v Litvínově. Věříme, že bude nadále rozvíjet svůj nesporný potenciál ve prospěch týmu."

Rodák z Ostravy přišel do Litvínova z univerzitní ligy NCAA na začátku sezóny 2020/2021. Od roku 2015 do této doby působil v zámoří. Ve žlutočerném dresu zasáhl během tří sezón do 158 zápasů, dalších 6 startů přidal ve vyřazovacích bojích play off. V uplynulé sezóně nechyběl sedmadvacetiletý obránce, který nosí na svém dresu áčko značící zástupce kapitána, v žádném utkání. Tím navázal i na předchozí ročník 2021/2022, kdy také odehrál všechny zápasy.

"Jsem rád a moc si vážím prodloužení smlouvy v Litvínově. Těším se na novou sezónu. Chci posunout svou výkonnost na další úroveň a pomoct Cheze k lepším výsledkům v základní části i v play off. Je to pro mě výzva, pro kterou udělám vše," řekl Patrik Demel.

(kouk, vev)