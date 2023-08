„Dostal jsem se do Louky přes kamaráda. Bylo to pro mě zpestření letní přípravy. Rád bych si za Louku zahrál, ale bohužel profesionální hokejová smlouva mi to nedovolí. Odehrál jsem za Louku jeden přípravný zápas, fotbal je úplně jiný pohyb. Radši než si jít zaběhat do lesa, tak jsem si zaběhal na fotbalovém trávníku,“ řekl Mosteckému deníku pětadvacetiletý hokejista.

Na klubu z Louky ho zaujala ještě další věc. „K Louce jako takové vztah nemám, ale poznal jsem tam skvělé lidi a hlavně lidi, kteří fotbal chtějí dělat. Jsou to lidé, kteří mají i vize do budoucna, takže si myslím, že pro Louku to může být atraktivní a zpestření pro celou obec,“ myslí si Havelka. Ten si ostatně umí zpestřit přípravu i tvrdším drilem než je honění za mičudou.

„Dobré je například zajít si i s trenéry na box a další doplňkové sporty. Jsou to jiné pohyby a hlavně tělo potřebuje také změny od hokeje,“ poukazuje Martin Havelka na svou přípravu. V současnosti se forvard už s hokejovým týmem připravuje na ledě. Před jeho mužstvem je celkem osm přípravných zápasů.

Nově vzniklé kluby čeká o víkendu přátelák

Jak už bylo řečeno, tak fotbal v Louce se obnovil po více jak dvaceti letech. Stejně tak vznikl nový fotbalový oddíl i v Braňanech. V tomto víkendu se oba nováčci, kteří se pak budou potkávat i v sezoně okresní III. fotbalové třídy, utkají v přátelském zápase. Hrát se bude v Braňanech v sobotu na místním stadionu od 14.00 hodin.