Klíčovou roli v každodenním fungování klubu a ve sportovní oblasti převzal Pavel Hynek, který aktuálně zastává pozice generálního ředitele i sportovního manažera. Změny se odehrály rovněž ve složení realizačního týmu, do jehož čela se postavila dvojice zkušených trenérů Vladimír Országh a Václav Sýkora. Vedení Vervy se navíc podařilo udržet klíčové členy kádru a posílit obranu.

„Procesem změn chceme dát klubu nový impulz. Jsem přesvědčen, že generální manažer Pavel Hynek a hlavní trenér Vladimír Országh jsou správnou volbou. Věřím, že společnými silami dostaneme klub opět do vyšších pater Tipsport extraligy. Finanční situace klubu je navzdory škodám způsobeným pandemií koronaviru stabilní díky silnému zázemí skupiny Unipetrol, jejíž podpora pokračuje v plné výši,“ uvedl Marek Zouvala, předseda představenstva HC Verva Litvínov.

HC Verva Litvínov vstupuje do nového ročníku Tipsport extraligy s cílem posunout se v tabulce do vyšších pater. Vervu nově povede zkušená dvojice Vladimír Országh a Václav Sýkora. Třiačtyřicetiletý Slovák patří k progresivním trenérům s velkou perspektivou. Ve své práci může zúročit zkušenosti z reprezentace i NHL. Společně se svým kolegou Václavem Sýkorou, který v Litvínově již v minulosti působil, vytvořili silnou dvojici. „Jsme rádi, že se nám povedlo získat takto kvalitní a zkušené trenéry. Letos je nový model předkola, takže pro přímý postup do play off je potřeba se umístit v první čtyřce, což nebude jednoduché. Naším cílem je přesto jednoznačně postup do play off,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

V realizačním týmu Vervy došlo i k dalším změnám. Po osmatřiceti letech skončil jakou vedoucí týmu Miroslav Rykl, který se přesunul do jiné pozice a jeho místo zaujal mládežnický trenér Radko Goga. Po roce byla ukončena spolupráce s firmou Andrle sport a vedení klubu angažovalo zkušeného kondičního trenéra Petra Švehlu, který má dlouholeté zkušenosti s kondiční přípravou z nedalekého Chomutova. Klub nově obsadil pozici sportovně technického analytika, kterým se stal Tomáš Vrábel disponující zkušenostmi z pražské Sparty i z reprezentačních výběrů od mládeže až po „A“ tým.

Znatelnými změnami prošlo rovněž složení kádru. Vedení klubu se před novou sezónou zaměřilo na posílení obranných řad i útoku. Obranu posílili lotyšští reprezentanti Uvis Janis Balinskis a Oskars Cibulskis a Kanaďan Aaron Irving. Verva udržela do nové sezóny perspektivní beky Jana Ščotku s Patrickem Kudlou. Novou smlouvu podepsali mladí obránci Jakub Březák s Lukášem Douderou. Naopak se s Litvínovem rozloučili Michal Moravčík a Akim Aliu. „Pro nás je podstatné, že noví hráči podepsali roční smlouvy s opcí, takže to není jen nějaké zalepení na jednu sezónu. Opce je z naší strany, takže uvidíme, jak se komu bude dařit. Jsem ale rád, že je máme pojištěné i do budoucna. Musím říci, že trh byl letos velmi omezený, ale podařilo se nám přivést slušná jména. Jejich skutečný přínos ale ukáží až ostré zápasy,“ uvedl hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.

Změny se dotkly i útočných řad. V týmu skončil dlouholetý kapitán Michal Trávníček i zahraniční duo Edwin Hedberg s Chrisem Langkowem. Sportovnímu úseku se povedlo udržet litvínovské veterány Viktora Hübla s Františkem Lukešem. Vedení klubu podepsalo nové smlouvy i s produktivními útočníky Richardem Jarůškem, Tomášem Pospíšilem a Samsonem Mahbodem. Nový kontrakt podepsali také Lukáš Válek a mladíci Filip Helt, Josef Jícha a Pawel Zygmunt. Verva navíc angažovala nové tváře v podobě rychlonohých útočníků Patrika Zdráhala a Martina Látala. V úvodu sezóny Vervě vypomohou i talentovaní mladíci Jan Myšák a Kristian Reichel, kterým sezóna v zámoří odstartuje se zpožděním. „Mužstvo prošlo obměnou na všech postech. Kádr ještě není uzavřený a nejsou vyloučeny další změny,“ vysvětluje Pavel Hynek.

Vervu po dvou letech opustil brankář Jaroslav Janus. Litvínov angažoval jeho reprezentačního kolegu Denise Godlu, který prožil v týmu kladenských Rytířů i přes jejich sestup výbornou sezónu. Na severu Čech bude nadále působit David Honzík. V přípravných duelech se v dobrém světle představil i junior Šimon Zajíček, který momentálně zastává pozici třetího brankáře. „S Jarem jsme se rozloučili po vzájemné dohodě, chtěli jsme nějakou změnu a vybrali jsme si Denise. Brali jsme ho k nám jako brankáře číslo jedna, ale vše se bude odvíjet až od předváděných výkonů. Brankáři podali v přípravě velmi solidní výkony. Vyzdvihl bych Šimona Zajíčka, jehož výkony byly až nad očekávání. Výborně zachytali všichni tři, ale pořád je na čem pracovat. V úvodu sezóny rozdělíme zápasy mezi Denise a Davida a uvidíme, co bude dál,“ říká trenér brankářů Zdeněk Orct.

(vlk, vev)