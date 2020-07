Nejnavštěvovanější akce kalendáře autodromu, která každoročně přiláká desetitisíce fanoušků, bude mít tentokrát výrazně komornější atmosféru. Uskuteční se od 28. do 30. srpna a vzhledem ke zrušení dvou úvodních závodních víkendů převezme úlohu zahajovacího podniku letošní zkrácené sezony.

Diváci budou v areálu autodromu rozděleni do pěti sekcí od A do E s kapacitou 1 000 lidí pro každý ze tří dní. „Vstupenky prodáváme na e-shopu našeho webu, kde si každý může vybrat den i sektor, přičemž páteční program, který je vymezený tréninkům bez závodů, je za polovinu. Jakmile se naplní kapacita sektoru, budou k dispozici už jen ty s volnými místy. O vstupenky je zájem. Ten největší pak podle očekávání o sektor E, tedy o prostor nad šikanou po cílové rovince,“ vysvětlila obchodní a marketingová manažerka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.

Lidé nebudou moci sektor během dne opustit, zamezený je také přístup do paddocku. „V každém sektoru zajistíme potřebné zázemí, tedy občerstvení a toalety. Chápeme, že omezení nejsou pro diváky příjemná. Nicméně chceme jim umožnit být u toho, jinak to bohužel nejde. Na drtivou většinu závodů, které se po koronaviru odjely, neměli diváci přístup vůbec,“ vysvětlila Svobodová.

Týmy European Truck Racing Championship (ETRC) už na mosteckém okruhu v červnu testovaly techniku pro novou sezonu. Možnosti prověřit kondici svých tahačů využilo 12 jezdců z devíti týmů v čele s šestinásobným evropským šampionem a obhájcem loňského titulu Jochenem Hahnem z Německa s novým vozem IVECO S-WAY R. Identický vůz má pro tuto sezonu k dispozici i Hahnův nový stájový kolega, jeho syn Lukas, a dále René Reinert, André Kursim a také jediná a velmi úspěšná žena ve startovním poli Steffi Halm z týmu Schwabentruck.

V plné sestavě piloval techniku na mosteckém okruhu tým Buggyra Racing. Zkušeného Adama Lacka, který by rád k titulu evropského šampiona z roku 2017 přidal další, doplní v letošní sezoně mladá krev. Devatenáctiletý talentovaný Francouz Téo Calvet a dcera majitele týmu Martina Koloce Aliyyah, která oslavila 1. července teprve šestnácté narozeniny.

Seriál mistrovství Evropy v závodech tahačů by měl být letos jen šestidílný. Oproti původním plánům se kvůli epidemii koronaviru neuskuteční závody na Nürburgringu v Německu a na Slovakia Ringu. Czech Truck Prix na konci srpna tak bude první akcí sezony. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, následuje belgický Zolder (12. a 13. září), španělská Jarama (26. a 27. září), Hungaroring v Maďarsku (17. a 18. října), proslulý okruh Le Mans ve Francii (7. a 8. listopadu) a italské Misano (14. a 15. listopadu).

Autodrom uspořádá v letošní zkrácené sezoně dva ze svých stěžejních závodních víkendů. Vedle Czech Truck Prix to bude ve dnech 14. až 15. listopadu evropská série OMV MaxxMotion NASCAR Show, která se původně měla jet v červnu.

Jan Foukal