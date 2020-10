Draft slavné NHL, to je vždycky bombastická událost. Tentokrát ale burza hokejových talentů tak pompézní nebude. Letos nečekejte žádný velkolepý galavečer za účasti hráčů a fanoušků, dlouho očekávaný a posunutý draft proběhne v noci z úterý na středu kvůli koronaviru pouze virtuálně.

„Je to škoda, že se draft neuskuteční tak, jak bývá zvykem, mrzí mě to. Celý draft budu sledovat z domova s rodinou a s lidmi, kteří mi na mé cestě nejvíce pomohli,“ svěřil se Jan Myšák, který patři mezi nejžhavější „zboží“ na zámořském trhu.

„Hrozně se těším. Blíží se den, o kterém jsem snil celý život. Snů o tomhle dni jsem měl ve spánku strašně moc. A blíží se jejich realita. Můžu na sebe prozradit, že jsem i lehce nervózní,“ líčí v rozhovoru pro oficiální klubový web extraligové Vervy.

Teprve osmnáctiletý litvínovský útočník by měl být českou volbou číslo 1. Očekává se, že Myšákovo jméno zazní už v prvním kole. V systému mezinárodního skautingu se rychlý útočník objevil na 25. místě. „Zní to moc hezky, ale toto jsou jen predikce. Může se stát opravdu cokoliv. Uvidíme. Já popravdě na tyhle žebříčky ani moc nekoukám,“ prozradil.

Myšák, který na jaře zářil v kanadské OHL v dresu Hamiltonu, absolvovat tradiční rituále – tedy několik pohovorů se zástupci klubů NHL. „S mnoha kluby jsem měl meetingy přes počítač. Všechny tyhle věci se dělají na combinech, ale kvůli současné koronavirové situaci se to zrušilo. Mluvili se mnou manažeři, skauti, ale i psychologové. Snažili se mě lépe poznat, i z jiné stránky, než z té hokejové,“ popsal Myšák, kterému radili i starší kamarádi z reprezentační dvacítky, kteří už byli draftováni. „Bavil jsem se s nimi, zajímalo mě to. Třeba Kuba Lauko mi hodně vyprávěl. Radil mi, na co si mám dávat pozor, i jak se chovat při některých situacích,“ vyprávěl talentovaný mladík z Litvínova.

O jakém klubu NHL Myšák sní, to se nechal pro sebe. „O tom bych se nebavil. Může se stát opravdu cokoliv. Jsem na to sám zvědavý, necháme se všichni překvapit.“

Litvínovská stopa na draftu NHL:

Petr Nedvěd – 2. místo (Vancouver Canucks, 1993)

Petr Svoboda – 5. místo (Montreal Canadiens, 1984)

Martin Škoula – 17. místo (Colorado Avalanche, 1998)

Martin Ručinský – 20. místo (Edmonton Oilers, 1991)

Lukáš Kašpar – 22. místo (San Jose Sharks, 2004)

Jiří Šlégr – 23. místo (Vancouver Canucks, 1993)

Robert Reichel – 70. místo (Calgary Flames, 1989)

Vladimír Růžička – 73. místo (Toronto Maple Leafs, 1982)

Robert Lang – 133. místo (Los Angeles Kings, 1990)