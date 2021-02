O zapojení odchovanců do A týmu:

Nejde jen o hráče z našeho klubu, ale také o hráče z regionu. Kdybych měl ze sportovního hlediska říct vizi, tak dříve nebo později stejně dojde k omlazování týmu. Není to jen o odchovancích, ale byl bych rád, kdyby se nám podařilo zabudovávat hráče ze spádových oblastí. Historicky tomu tak bylo. Za deset let sem těch hráčů z regionu přišlo minimum. Pravda leží na ledě a i v mé jde o to, že ukázaná platí a uvidíme, jaké hráče se sem podaří přivést.

O rekonstrukci stadionu:

Je to důležitý bod mé hokejové práce tady v Litvínově. Výstavba nové arény. Pokud se to nepodaří v horizontu pěti nebo sedmi let, tak se litvínovský hokej sám vyfackuje z extraligové smetánky. Protože přijde doba a mluví se o tom stále víc a víc, tlaky jsou intenzivní, aby kultura hokejového prostředí byla na vyšší úrovni. Litvínov, Boleslav, Zlín a Olomouc, to jsou týmy, které jedou na výjimky a polovýjimky a minulá vedení udělala obrovskou práci v diplomacii a na svazu, kde se prolobbovaly výjimky. Bohužel to nejde do nekonečna. Přijde doba jako ve fotbale, že kdo nesplní přísná kritéria, nebude tam. Projekt je, jsme na začátku.

O trenérech:

Pokud se nestane něco zásadního, tak tady bude pokračovat realizační tým v tom složení, jaké tady je (Vladimír Országh a Václav Sýkora). Teď máme před sebou úkol stavět mužstvo na další rok, ale můžeme mluvit i s výhledem horizontu několika let.

O klubových legendách:

Jirka Šlégr působil v klubu v různých funkcích do léta. Postupně ve funkcích skončil a teď je výkonném výboru Českého svazu ledního hokeje. Teď má asi období, kdy si dává od hokeje trošku oddych. Jirka tady aktivně působil a už jsem to říkal v rozhovoru pro deník Sport, tak byl jediný z bývalých hráčů, který měl koule na to vzít na sebe zodpovědnost a dát hlavu na špalek. Robert Reichel, teď nevím, kdy tu působil naposled. Vím, že byl u áčka a trénoval mládež. Robert byl jeden z kandidátů na asistenta trenéra. Nevím, zda by tu roli přijal. Pozici druhého asistenta pak bohužel za nás vyřešila ekonomika. Martin Ručinský si asi momentálně užívá hokejového důchodu, neměl jsem informace, že by chtěl pracovat v klubu. Poslední roky tu možnost měli, ale neudělali to, jak na úrovni A týmu, tak u mládeže.

O nevpuštění legend na zimní stadion:

Co mě mrzí v lidské rovině, když se v médiích objevilo, že vedení zakazuje těmto hráčům vstup na stadion nebo do VIPu. To je pro mě lidské zklamání. Kdyby to tak bylo, tak řeknu, že je to chybné rozhodnutí nebo nepochopení situace nebo špatná komunikace, ale ta situace nenastala. Martina Ručinského jsem tady od léta neviděl, nikdy mi nevolal a stejně tak ani na žádné jiné naše oddělení, že by chtěl na zápas. Kdyby volal, tak se na zápas dostane. Pak se v novinách objeví odpověď, když to budu citovat: „Chtěl jsem přijet na hokej, ale bylo mi řečeno, že se tam nedostanu.“ Ale komu volal? Kamarádovi? Který mu řekl, že se tam nedostane? Protože na klub nevolal. Dal to do novin a ovlivnil veřejné mínění.