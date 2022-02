Nový klub, který hodlá reprezentovat město Most se nejmenuje jinak než DYCKY MOST. Za mostecký tým bude bojovat Tomáš Urban, Josef Staněk, Martin Suchý, Jan Bohata, Šimon Šimeček, Marek Fikar, Ladislav Slapnička, Pavel Fian, Kačka Ulčová, David Majer a Milan Málek. Tým se chystá hrát režim 3v3 a klasický režim 6v6.

Most má nový hokejový esportový tým.Zdroj: DYCKY MOST

„Pro fanoušky, kteří klub chtějí podporovat nebo sledovat, již existuje facebooková stránka. Klub nechybí také na Instagramu. Nedávno se v sousedním Chomutově založil klub Piráti Chomutov Esports, který by se teoreticky mohl střetnout i s naším týmem z Mostu. Očekávané derby by tak mohlo zaujat nejednoho fanouška esportu,“ myslí si jeden z hráčů DYCKY MOST Tomáš Urban.

Facebook odkaz: https://www.facebook.com/dyckymostesports

Instagram odkaz: https://www.instagram.com/dyckymost_esport/