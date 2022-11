Ve dvou duelech tak Krušnohorci inkasovali deset branek a jsou dál přikovaní na posledním místě extraligové tabulky. I průběh nedělního zápasu byl podobný tomu pátečnímu v Olomouci. Litvínov se dostal do vedení po patnácti minutách hry, kdy se prosadil Estephan. Od začátku dostal důvěru v litvínovské brance Denis Godla před Matejem Tomkem. Vítkovice se ale ještě do konce první třetiny dopracovali vyrovnání, když Godlu poprvé překonal po spolupráci s Mikušem Lakatoš.

Pak přišla prostřední perioda a průšvih jako na Hané. Akorát ve Vítkovicích svěřenci trenéra Růžičky inkasovali „jen“ třikrát. Ve 22. minutě navyšoval pro domácí Chlán, Na to ještě Severočeši dokázali reagovat o tři minuty později z hole Wesleyho. Vítkovice ve 35. minutě šly zase do vedení zásluhou Lindberga a čtvrtou jejich trefu do druhé přestávky přidal kanonýr Mueller.

Na propastný rozdíl tří branek se domácí dostali v závěrečné třetině díky Raskobovi. Litvínov tak na moravském tripu nedokázali získat ani bod a dál prohloubil svou krizi.

Ústí ovládlo derby, Piráti plenili ve Slaném, Děčín vyhořel

Vítkovice - Litvínov 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Lakatoš (Mikuš), 22. Chlán (Fridrich, Lakatoš), 35. Lindberg (Fridrich, Chlán), 40. Mueller (Krieger, Bukarts), 41. Raskob (Lakatoš, Fridrich) – 15. Estephan (Š. Stránský, Hlava), 25. Wesley, 47. Zdráhal.

HC Vítkovice Ridera: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (C) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenér: Miloš Holaň.

HC VERVA Litvínov: Godla (Tomek) – Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel (A), Zeman, D. Kolář – Zygmunt, Sukeľ, Š. Stránský – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Abdul, Helt, Hlava – Berka, Straka (C), Chalupa. Trenér: Vladimír Růžička.

Liga mistrů: Černí andělé vysoko podlehly Maďarkám