Když se zkušený hokejový trenér Vladimír Růžička v Mostě postavil o víkendu na střídačku mladíků z celku Avantgard Capitals, tak se mu rozehrál na tváři úsměv. Je zpátky na hokejové scéně. Před pár dny s jeho angažmá přišli Mostečtí Lvi. Mezi fanoušky Růžičkovo jméno hned vyvolali diskuzi.

Vladimír Růžička ve víkendovém turnaji mládeže v Mostě. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

Od nové sezony povede v Mostě druholigové áčko společně s parťákem Jindřichem Kotrlou. Jak námluvy se známým trenérem a kapitánem ze zlatého Nagana probíhaly?

„Znám Vláďu roky a teď byl bez angažmá a tak jsme toho využili a oslovili ho. Má obrovské sportovní zkušenosti, stále má hokej rád. Tak jsme chvíli jednali a nakonec jsme si plácli,“ řekl předseda Mosteckých Lvů Lukáš Bednařík, sám bývalý hokejista. Ten zároveň potvrdil, že angažováním zkušeného trenéra Most rozhodně finančně nevykrvácí. „Jsou to nesmysly, které se hojně objevovaly na sociálních sítích v různých diskuzích. Vladimír Růžička má u nás standardní smlouvu na druhou ligu,“ dodal Bednařík.

Trenér Vladimír Růžička na víkendovém turnaji mládeže v Mostě. Hned si osahal zdejší hráčkou lavičku.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Mostecký klub si od zkušeného trenéra, který působil i u národního týmu, slibuje zase posun. Ano, je možné, že Růžičkovi třeba přijde během sezony lukrativnější nabídka.

„Chceme, aby u nás působil déle než měsíc nebo dva, aby práce byla koncepční. Nicméně, kdyby Vláďovi přišla opravdu neodolatelná nabídka, tak bychom se domluvili,“ popsal předseda mosteckého klubu.

Růžička bude mít s Kotrlou v Mostě přesah i do mládežnické složky. Kotrla se zaměří na dorost, Růžička na juniorku. Na zápasy ovšem cestovat nebudou, nestíhali by to kombinovat s prvním týmem.

Vladimír Růžička přišel do Mostu po nepovedené štaci v bratislavském Slovanu. S druhou hokejovou ligou už má zkušenosti, před Bratislavou vedl krátce ústecký Slovan. Před tím fungoval jako kouč u Kadaně a také v extraligovém Litvínově. S Jindřichem Kotrlou se zná z reprezentačního celku. Potkali se mimo jiné i na MS v roce 2003 - Kotrla hrál, Růžička dělal asistenta Slavomíru Lenerovi.