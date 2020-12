Šestadvacetiletý forvard rozhodl prestižní bitvu se Spartou. Válek ukázal šikovné ruce v nájezdech, dva proměnil (jako jediný z Litvínova) a stal se hrdinou zápasu. „Nájezdy mě baví, často je na tréninku zkouším. Dávám z nich často góly. Docela se mi v nich daří, nechci nic zakřiknout. Ale je třeba říct, že nájezdoví experti jsou jiní hráči,“ usmíval se Válek po dvoubodové výhře 3:2.

Technický útočník nejprve ve čtvrté sérii odvrátil porážku. V sedmé se rozjel proti Machovskému podruhé a znovu sparťanského gólmana bezpečně překonal. „Je to na trenérech, ale dost jsem si věřil, že dám i druhý nájezd. První gól jsem vstřelil mezi nohy a potom je to pro brankáře těžké přečíst, co udělám,“ vykládal Válek na klubovém webu Vervy.

Mostecký rodák se tak postaral o to, že Krušnohorci ukončili dvouleté čekaní na pokoření tradičního rivala. Naposledy v hlavním městě vyhráli 23. října 2018. „Ani jsem nevěděl, že je ta série tak dlouhá. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že se odsud body snadno nevozí. Sparta má skvělý tým, ale zaplať pánbůh, že si odvážíme výhru,“ svěřil se Válek.

Svou budoucnost u chemiků neřeší. „To není na mně. Jsem většinu času v Litoměřicích, teď má stopku Tomáš Pospíšil a Samson Mahbod je zraněný, takže trenéři mi volali, že mám přijet. Uvidíme, jak to bude. Já to ale vnímám tak, že jsem v Litoměřicích a do Litvínova jezdím pomáhat, když je potřeba.“

V uterý Verva hostí Mladou Boleslav (17.30).