Právě on v čase 50:38 otočil stav. Na pravém kruhu trefil skákavý puk, který se odrazil od horní tyče a kapitán Rytířů jej pohotově dorazil do odkryté branky.

„Náhodně jsem do toho plácnul. Nevím, jestli byl gól už to první, ale naštěstí jsem to tam ještě dojel a dorazil. Určitě to bereme,“ pochvaloval si Plekanec zisk tří bodů.

Litvínov se následně marně tlačil za vyrovnáním. V 58. minutě mohl naopak pojistit náskok hostů Filip a 129 sekund před koncem se nechal vyloučit domácí Estephan. V oslabení mohl vyrovnat Kudrna, který se po chybě v kladenské defenzívě dostal do šance, ale Dotchin před odkrytou brankou zasáhl. „Málem jsem dostal infarkt. Taková chyba se stane, ale nejsme schopní jiné zápasy dotáhnout do konce. Tak jsme rádi, že se k nám dneska trochu přiklonilo štěstí,“ komentoval pro agenturu ČTK Plekanec šanci Litvínova, kterou odstartoval nepodařená rozehrávka Matěje Berana dozadu. V úplném závěru měl ještě možnost v power play Estephan.

„Myslím, že jsme začali velice dobře a v první třetině jsme měli lepší pohyb. Byli jsme víceméně celou první třetinu silní na puku. Od druhé třetiny začal být Litvínov aktivnější a my jsme ztratili několik puků. Než dali gól (na 2:1), tak to bylo snad třikrát. Pak jsme se v těchto momentech zlepšili. Když jsme dali ve třetí třetině gól, tak jsme hráli hodně zodpovědně, až na posledních třicet vteřin, kdy jsme soupeři málem dokázali nahrát na gól. Jinak to byl zodpovědný výkon z naší strany,“ uvedl kladenský kouč Otakar Vejvoda.

Téměř šest tisíc diváků zažilo zklamání. Stejně jako trenér chemiků, jenž během vánočních svátku prodloužil v Litvínově Kontrakt. „Vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly. Všechny tři z brankoviště. My jsme takové góly nedali. Zkrátka vyhrálo mužstvo, které asi do toho utkání víc dalo. Dnešní zápas nám dal jasnou zpětnou vazbu, kam se extraliga bude uchylovat dál. Bude to opravdu bitva o každý vstřelený a inkasovaný gól do konce sezony,“ řekl Mlejnek.

Už ve středu se jeho svěřenci představí v Karlových Varech, duel 32. kola začne na západě Čech od 17.00.