Rychlonohý útočník Stříbrný tedy v přípravě na novou sezónu v Litvínově pokračovat nebude. Vedením klubu byl uvolněn do ústeckého Slovanu, kde se připojil ke zbytku kádru. 24letý forvard trénoval s A-týmem od začátku letní přípravy a v turnaji Generali Česká Cup odehrál za Vervu dva zápasy, ve kterých nebodoval.

Slovanu se v přípravě na druhou nejvyšší soutěž nedaří, bilance tři zápasy, tři porážky je vypovídající. Dnes si parta kolem zkušeného exlitvínovského kapitána Michala Trávníčka může zlepšit náladu v derby proti kadaňským Trhačům. Utkání začne na ústeckém stadionu od 18.00. Otevřeny však budou pouze dva sektory (první A, B – určen pro domácí a druhý C – určen pro hosty), které budou od sebe oddělené. Jižní tribuna a sektory na stání budou během přátelských utkání uzavřena. Fanoušci musí mít roušky.

Do hry se v úterý dostane i Litvínov, který dohání po korona karanténě skluz. Ve třech dnech proto sehraje tři zápasy. Dnes přivítá od 17.30 liberecké Bílé Tygry. Ve středu a ve čtvrtek ho čekají souboje v Generali Česká Cup s Mladou Boleslaví.

K A-týmu se v připojil zmiňovaný forvard Myšák, který se vrátil do přípravy po karanténě. Tu musel absolvovat po návratu z reprezentace U20. Osmnáctiletý talent odehrál v loňské sezóně za Vervu 26 zápasů (5+4) a poté zamířil po mistrovství světa do dvaceti let do kanadské OHL. V týmu Hamilton Bulldogs zářil, ve 22 utkáních vstřelil 15 branek a na dalších 10 přihrál.

V úterý se hrají i další přípravné duely, Mostečtí Lvi přivítají druholigový Stadion Cheb a Litoměřice hostí pražskou Slavii. Obě tato střetnutí začnou v 18.00.